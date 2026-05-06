ABD, Filipinler’e Konuşlandırdığı Typhon Füze Sistemini İlk Kez Gerçek Atışta Kullandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ordusu, Pasifik bölgesindeki askeri kapasitesine yönelik dikkat çeken bir adım attı. Filipinler’e iki yıl önce konuşlandırılan Typhon mobil füze sistemi, ilk kez gerçek bir atış senaryosunda test edildi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, denemenin sistemin operasyonel kabiliyetini ölçmeyi amaçladığı ve sonuçların “beklentileri karşıladığı” belirtildi.

Washington, Typhon sisteminin bölgesel savunma iş birlikleri kapsamında Filipinler’e yerleştirildiğini savunurken, konuşlandırma süreci Çin tarafından defalarca protesto edilmişti. Pekin yönetimi, bu adımın bölgedeki güvenlik dengelerini olumsuz etkileyebileceğini öne sürmüştü.

Denemenin ardından Filipinler Savunma Bakanlığı, atış faaliyetinin önceden planlanan ortak tatbikatların bir parçası olduğunu duyurdu. Yetkililer, testin uluslararası sulara veya üçüncü taraflara yönelik bir risk oluşturmadığını vurguladı.

Typhon sistemi, orta menzilli karadan karaya füzelerle donatılmış mobil bir platform olarak biliniyor ve bölgedeki ABD varlığının teknik kapasitesini artıran unsurlardan biri olarak görülüyor. Uzmanlar, yeni testin Pasifik’teki askeri hareketliliğin yakından izleneceğine işaret ettiğini belirtiyor.