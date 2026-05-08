İran, en gelişmiş savaş gemilerine karşı Hürmüz'ü nasıl kontrol ediyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD-İsrail’in 26 Şubat 2026’da başlattığı 40 günlük saldırı savaşı, İran’ın alçak ve hızlı botları etrafında şekillendirdiği deniz doktrinini kırmayı başaramadı. Tam tersine, Direniş stratejisi, Amerikan ve Siyonist rejimin elini her alanda boşa çıkardı.

Habere göre ABD’li yetkililerin savaş öncesi “İran donanmasını büyük ölçüde imha ettik, denizaltılarını batırdık” yönündeki iddiaları, sahada tamamen yalanlandı. İran’ın sürat botları, Faror Adası’ndaki gizli üslerden ve dağların altındaki mağaralardan çıkarak ABD savaş gemilerini taciz etmeye ve İran’ın uyguladığı geçiş kontrol mekanizmasını ihlal etmeye kalkan her gemiyi sardı. Trump’ın 24 Nisan 2026’da “Mayın döşeyen tüm tekneleri vurun” emri vermesine ve ABD helikopterlerinin birkaç botu imha ettiğini iddia etmesine rağmen, İran’ın merkezi olmayan komuta yapısı ve hızlı üretim kapasitesi sayesinde kayıplar anında telafi edildi.

Hürmüz Boğazı’nı ABD Donanması için “yasak bölge” haline getiren bu filonun en önemli parçası ise Heydar-110 adlı karbon fiber katamarandır. Saatte 110 knot (203 km/s) hıza ulaşan bu araç, dünyanın en hızlı operasyonel askeri savaş botu olarak kayıtlara geçmiştir. Karşılaştırma yapmak gerekirse: ABD donanmasının en yeni nesil sürat botları saatte ancak 85 kilometre hıza ulaşabilmektedir. Hafif, düşük radar izine sahip ve iki adet gemi savar füzesi taşıyan Heydar-110, kıyıdan 650 kilometre menzili ile Tahran’ın caydırıcılığını katlayarak artırmıştır.

ABD ve İsrail, on yıllardır İran’ı tecrit etmek, boğazdaki egemenlik haklarını elinden almak için her yolu denedi. Trump’ın “maksimum baskı” politikaları, Netanyahu yönetiminin İran karşıtı savaş provokasyonları, 1980’lerde Irak’a verdikleri destekle başlayan Tanker Savaşı... Bugün gelinen noktada işgalci güçlerin Hürmüz’de sözü geçmemektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayarak başlattıkları son saldırı savaşı da Direniş karşısında hezimete uğramış; Trump, “Proje Özgürlük” adını verdiği girişimi durdurmak zorunda kalmıştır.