BAE’nin İranlı Yatırımcılara Yönelik Kararı Sermaye Hareketlerini Hızlandırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İranlı yatırımcılar ve bazı finansal kurumlara yönelik sınır dışı kararları, Körfez’deki sermaye hareketlerini hızlandıran yeni bir dalgayı tetikledi. Bölgedeki finans çevrelerine göre kararın ardından önemli büyüklükteki yatırım fonları ve şirket varlıkları Singapur, Umman ve Asya’daki diğer finans merkezlerine yönelmeye başladı.

Uzmanlar, yıllardır bölgenin en önemli finans ve ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkan Dubai’nin özellikle petrol dışı sektörlerde oluşturduğu yatırım çekim gücünün bu gelişmeden etkilenebileceğini belirtiyor. Gayrimenkul, finansal hizmetler ve serbest ticaret bölgeleri üzerinden şekillenen ekonomik model, yabancı sermayeye yüksek derecede bağımlı olması nedeniyle yakından izleniyor.

Finans piyasalarındaki bazı analizlere göre İran bağlantılı sermayenin Körfez’deki varlığı yüz milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşıyor. Bu sermayenin bir bölümünün daha güvenli veya siyasi riskin daha düşük görüldüğü merkezlere kayması, bölgesel finans dengelerinde yeni bir rekabet alanı oluşturabilir.

Öte yandan BAE yönetimi, son yıllarda finansal şeffaflık ve uluslararası yaptırım düzenlemelerine uyum konusunda daha sıkı bir politika izliyor. Uzmanlar, alınan kararların küresel finans sistemiyle uyum sağlama çabasının bir parçası olabileceğini, ancak kısa vadede bazı yatırımcı gruplarının farklı merkezlere yönelmesine yol açabileceğini ifade ediyor.

Gelişmeler, Körfez’de sermaye akışlarının ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koyarken, Dubai’nin küresel finans merkezi konumunun önümüzdeki dönemde nasıl etkileneceği yakından takip ediliyor.