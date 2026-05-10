Küresel Sülfürik Asit Piyasasında Alarm: İran’daki Savaş ve Çin Kısıtlamaları Fiyatları Yükseltiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel kimya ve madencilik sektörleri için kritik öneme sahip olan sülfürik asit piyasasında arz baskısı giderek artıyor. Wall Street Journal’a konuşan sektör temsilcileri ve piyasa uzmanları, İran’daki savaşın yarattığı jeopolitik gerilim ve Çin’in uygulamaya koyduğu ihracat kısıtlamalarının piyasayı ciddi biçimde etkilediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan güvenlik sorunları ve lojistik aksamalar, sülfürik asidin önemli ticaret rotalarından birinde taşımayı zorlaştırarak fiyatların yükselmesine yol açtı. Küresel ticarette stratejik bir geçiş noktası olan boğazdaki belirsizlik, kimya ve metal üretim zincirinde yeni riskler doğuruyor.

Sülfürik asit; gübre üretimi, bakır ve diğer metallerin rafinasyonu, petrol rafinerileri ve kimyasal üretim süreçlerinde temel girdilerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle piyasadaki arz daralmasının yalnızca kimya sektörünü değil, tarım ve madencilik dahil birçok endüstriyi doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

Çin’in son dönemde bazı kimyasal ürünlerde ihracat kontrollerini sıkılaştırması da küresel arz dengesini zorlayan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Analistler, dünyanın en büyük kimyasal üreticilerinden biri olan Çin’deki bu politika değişikliğinin alternatif tedarik arayışlarını hızlandırdığını belirtiyor.

Piyasa gözlemcileri, jeopolitik gerilimler ve ticaret politikalarındaki değişimlerin devam etmesi halinde sülfürik asit fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğini ve bunun özellikle tarım ve metal üretim maliyetleri üzerinde zincirleme etkiler yaratabileceğini değerlendiriyor.