Hürmüz’de Tanker Hareketliliği: Irak Petrolü Asya Yolunda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel enerji piyasalarının yakından izlediği Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği sürerken, bölgedeki hareketlilik yeni güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi. Irak ham petrolü taşıyan bir tanker, boğazı geçerek Asya pazarına yöneldi ve Vietnam’a doğru seyrine devam etti.

Denizcilik kaynaklarına göre tanker geçişi, bölgede artan jeopolitik gerilim ve güvenlik endişelerine rağmen enerji sevkiyatının tamamen durmadığını gösterdi. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Öte yandan aynı dönemde bazı tankerlerin otomatik tanımlama sistemi (AIS) olarak bilinen takip cihazlarını kapatarak hareket ettiği bildirildi. Denizcilik uzmanları, bu tür uygulamaların genellikle güvenlik kaygıları, yaptırımlardan kaçınma ya da rotaların gizlenmesi amacıyla tercih edildiğini belirtiyor.

Bölgede son haftalarda artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar nedeniyle enerji şirketleri ile uluslararası nakliye firmalarının risk değerlendirmelerini yeniden gözden geçirdiği ifade ediliyor. Sigorta maliyetlerinde yaşanan artışın da tanker taşımacılığı üzerinde baskı oluşturduğu kaydediliyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki her gelişmenin petrol fiyatları ve küresel enerji arzı üzerinde doğrudan etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Asya pazarına yönelik sevkiyatların devam etmesi, enerji tedarik zincirinin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor.