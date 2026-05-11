Tahran’dan tarihi karşı teklif: Abluka kalkacak, tazminat ödenecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Dünya, ABD ile İran arasındaki kritik müzakere sürecini nefesini tutarak izlerken Tahran, Washington’un saldırıların sonlandırılmasına yönelik taslak metnine cevabını Pakistan üzerinden iletti. İran resmi ajansı IRNA’nın duyurduğu yanıtın ayrıntıları, Tahran ve ABD basınında tamamen farklı yorumlarla yansıdı. Bu ayrışma, emperyalist güçlerle yapılan müzakerelerdeki klasik tabloyu gözler önüne seriyor: Bir taraf ulusal egemenlik ve adil tazmin esaslarına dayalı bir çözüm ararken, diğer taraf tüm talepleri kabulü dayatan tek taraflı bir “boyun eğdirme” süreci inşa ediyor.

İran medyasında ABD’nin teklifinin “Tahran’ın Trump’ın aşırı taleplerine teslim olması” anlamına geldiği vurgulanırken, teklifin reddedildiği belirtildi. Yarı resmi TASNİM ajansına göre Tahran’ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı’ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesi ve saldırmazlık garantisi yer alıyor. İran ayrıca petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde bitmesini, ABD’nin savaş tazminatı ödemesini ve İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını şart koştu. Oysa bilimsel ve hukuki veriler, uluslararası su yollarında kıyı devletinin güvenlik ve denetim hakkını açıkça tanımlıyor; ABD’nin bölgeye yönelik tarihsel müdahaleleri (1953 İran darbesi, 1980’lerde Irak’a verilen destek, 2018 nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkış) ise Washington’un neden bir garantör olarak güvenilmediğinin somut kanıtları.

ABD basını ise farklı bir tablo çizerek, Tahran’ın deniz ablukasının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı’nın ticari trafiğe aşamalı olarak yeniden açılmasını teklif ettiğini öne sürdü. Buna göre İran, uranyum zenginleştirmeyi ABD’nin önerdiği 20 yıllık moratoryumdan daha kısa bir süre için askıya almaya hazır olduğunu, ancak nükleer tesislerini ortadan kaldırmayı kesinlikle reddettiğini bildirdi. Bloomberg’in aktardığına göre ise İran, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını seyreltmeyi, kalanını üçüncü bir ülkeye göndermeyi kabul ediyor; ancak müzakerelerin başarısız olması halinde bu uranyumun geri iade edileceğine dair garanti talep ediyor. Bu garanti şartı, 2015’teki Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) Trump’ın 2018’de tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Tahran’da oluşan derin güven bunalımının doğrudan bir yansıması.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sunduğu teklifi Truth Social hesabından “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Axios muhabiri Barak Ravid ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Tahran yönetiminin yanıtını “değersiz” bulduğunu söyledi. Trump, İran’ın 47 yıldır ABD ile oyun oynadığı iddiasını yineleyerek, Barack Obama döneminde imzalanan Nükleer Anlaşma’yı bile İran’ın bir başarısı olarak yorumladı. “Anlaşmaya varılmazsa Özgürlük Projesi operasyonunu daha kapsamlı biçimde yeniden başlatabiliriz. Bu durumda ‘Özgürlük Projesi +’ olur” tehdidinde bulunan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: “İran’ın uranyumunun yerini uzaydan tespit ediyoruz. İran oraya yaklaşırsa vururuz.” Bu tür bir dil, uluslararası ilişkilerde diplomasinin yerini açık askeri tehdit ve gözetim kapitalizminin aldığını gösteren çarpıcı bir örnek. Oysa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) defalarca onayladığı gibi, İran’ın nükleer faaliyetleri barışçıl amaçlar çerçevesinde yürütülmekte ve denetim altında bulunmaktadır.

İran tarafı ise Trump’ın tepkisine karşı soğukkanlılığını koruyarak, “Hedefimiz Trump’ı memnun etmek değil” açıklamasını yaptı. Bu duruş, Tahran’ın müzakere masasında boyun eğmeyen bir pozisyon aldığını ve emperyalist dayatmaları meşrulaştırmayı reddettiğini ortaya koyuyor.

Süreçte İsrail gölgesi de giderek belirginleşiyor. Netanyahu hükümetinin, İran’ın nükleer programını tamamen sonlandırmayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini Washington’a ilettiği öne sürülüyor. Kaynaklara göre Tel Aviv, Tahran’ın bu süreci zaman kazanmak için kullandığı uyarısını da yaptı. Oysa bölge uzmanlarının vurguladığı gibi, İsrail’in kendi nükleer silah envanterini (tahminlere göre 200-400 savaş başlığı) hiçbir uluslararası denetime açmamasına karşın, İran’a yönelik bu katı tutum, ikiyüzlü bir güvenlik paradigmasının tezahürüdür.

ABD Donanması’nın bugüne kadar İran limanlarına giriş-çıkış yapmaya çalışan 57 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdiği, 4 gemiyi ise devre dışı bıraktığı açıklandı. Bu fiili abluka, uluslararası seyrüsefer hukukuna aykırı olduğu gibi, bölgede ekonomik boğulma yoluyla rejim değişikliği hedefleyen klasik emperyalist bir stratejiyi yansıtıyor. Wall Street Journal, yeni görüşme turunun Pakistan’ın başkenti İslamabad’da “en erken gelecek hafta” yeniden başlayabileceğini yazdı. Ancak taraflar arasındaki uçurumun bu kadar derin olduğu bir ortamda, diplomatik çözümden çok askeri gerilimin tırmanma ihtimali ağır basıyor.