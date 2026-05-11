Ateşkesin gölgesinde fosfor yağmuru: Lübnan'a saldırılar şiddetlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail ordusu 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek ülkenin güneyindeki Sur, Bint Cubeyl, Mercayun ve Nebatiye bölgelerine yönelik yoğun hava ve topçu saldırılarını durdurmadı. Nebatiye ilçesindeki Katrani beldesi kırsalına düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Sur ilçesinde ise altısı çocuk, ikisi kadın olmak üzere 13 kişi yaralanırken, bir kişi daha öldü. Nebatiye şehrinde bir kişinin dükkanının önünde hava saldırısına uğradığı aktarıldı. Uluslararası hukuk uzmanları, ateşkes anlaşmalarının imzalandığı anda tarafları bağlayan hükümler olduğunu hatırlatırken, İsrail’in bu ihlalleri sivil altyapıyı hedef alan bir “cezalandırma stratejisinin” parçası olarak yorumlanıyor. Gerçekten de, 2006 Lübnan Savaşı’ndan bu yana İsrail’in güney Lübnan’a yönelik düzenlediği binlerce uçuş ve sınır ötesi operasyon, ateşkeslerin yalnızca kendi askeri hazırlıklarını tamamlayana kadar geçerli bir araç olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir.

İsrail ordusu Nebatiye kenti ve çevresine yönelik topçu atışlarının şiddetini artırırken, Kefr Rumman beldesi ve bölgeye enerji sağlayan bir elektrik istasyonunun çevresi de vuruldu. Sur, Bint Cubeyl ve Mercayun ilçelerine bağlı çok sayıda yerleşim bölgesi hava saldırıları ve topçu atışlarının hedefi oldu. Bununla birlikte, İsrail’in Nebatiye’ye bağlı Yahmur Şakif beldesine fosfor bombasıyla saldırdığı anlar görüntülerle tespit edildi. Uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor bombası, daha önce Gazze’de de İsrail tarafından kullanılmıştı. Tıp araştırmaları, beyaz fosforun vücutta derin yanıklar, solunum yetmezliği ve organ hasarına yol açtığını, bu etkilerinin ömür boyu sürebileceğini ortaya koyuyor. “Kirli bir savaşın kimyasal izi” olarak nitelenen bu mühimmatın bir NATO üyesi olan ABD tarafından İsrail’e temin edildiği bilinirken, Washington yönetimi her seferinde “uluslararası hukuka uyulduğu” yönündeki diplomatik söylemi yinelemiş, ancak somut bir yaptırım uygulamamıştır.

İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmiş, Lübnan hükümeti bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu. Ancak Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayı, ateşkes ilanının üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken bile her gün ortalama onlarca sivilin öldüğü anlamına geliyor. Emperyalist güçlerin “insani aralık” veya “geçici ateşkes” adı altında devreye soktuğu diplomatik süreçlerin, sahada katliamları durdurmak şöyle dursun, çoğu zaman taraflara yeniden silahlanma ve saldırı planlarını düzenleme fırsatı verdiği görülüyor. İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin 75 yılı aşkın süresidir izlenen bu model, şimdi de Lübnan’da aynen tekrarlanıyor.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor. İsrail tarafı ise saldırılarını “Hizbullah’ın kuzeydeki mevzilerini hedef aldıkları” savunmasıyla meşrulaştırmaya çalışıyor. Oysa Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) raporları, en yoğun çatışmaların bile sivillerin yoğun yaşadığı bölgelerde, evlerin, hastanelerin ve okulların yakınında gerçekleştiğini ve İsrail’in hedef seçiminde “orantısız güç kullanma” ilkesini sistematik olarak ihlal ettiğini ortaya koyuyor. Bölgesel analistler, bu döngünün ancak ABD’nin İsrail’e koşulsuz askeri ve diplomatik desteğini sorgulamasıyla kırılabileceğini belirtirken, mevcut şartlarda ateşkesin isimden öteye geçmesinin pek mümkün görünmediğini ekliyor.