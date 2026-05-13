ABD’nin koşulsuz desteği altında İsrail’in çocuk katliamı sürüyor: UNICEF açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ocak 2025’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, İsrail askerleri tarafından her hafta ortalama bir Filistinli çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Örgütün sözcüsü James Elder, “Çocuklar, askeri operasyonların ve saldırıların dayanılmaz bedelini ödüyor” dedi.

Haftada bir çocuk, 70 şehit

UNICEF Sözcüsü James Elder, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2025’ten bu yana geçen sürede işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te en az 70 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Elder, “Ortalama olarak 2025’in başından itibaren her hafta en az bir Filistinli çocuk işgal altındaki Batı Şeria bölgelerinde öldürülmüştür” ifadelerini kullandı.

UNICEF yetkilisi, İsrail askerlerinin Filistinli çocuklara ve gençlere karşı gerçek mermi kullandığına da dikkat çekerek, Tel Aviv yönetimini uluslararası hukuka saygı göstermeye ve çocuk ölümlerini durdurmak için acil önlemler almaya çağırdı.

Emperyalist politikaların yansıması: Çocuklar hedefte

Bu rakamlar, yalnızca bir insanlık trajedisini değil, aynı zamanda ABD ve İsrail’in bölgede yürüttüğü emperyalist politikaların somut sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Uzmanlar, Washington’ın Tel Aviv’e sağladığı koşulsuz askeri ve diplomatik desteğin, işgal altındaki topraklarda çocukların da hedef alındığı bir şiddet ortamını doğrudan teşvik ettiğini belirtiyor. BM raporlarına göre, İsrail güçleri 2023’ten bu yana Batı Şeria’da “keskin nişancı operasyonları”, “ev baskınları” ve “gösterilere müdahale” sırasında defalarca çocukları vurdu. Bu operasyonların çoğunda, çocukların taş attığı veya protestolara katıldığı gerekçesiyle hedef alındığı, ancak birçoğunun olay yerinde hiçbir tehdit oluşturmadığı anlaşıldı.

Tarihsel bir perspektiften bakıldığında, işgal altındaki topraklarda çocuk ölümleri yeni bir olgu değil. Ancak 7 Ekim 2023 sonrasında Batı Şeria’da da Gazze benzeri bir “kontrollü şiddet” modeli uygulanmaya başlandı. BM verilerine göre, 2023’te Batı Şeria’da öldürülen çocuk sayısı bir önceki yıla göre üç kat artarken, 2025’teki her hafta bir çocuk ölümü ortalaması bu korkunç eğilimin devam ettiğini gösteriyor.

Zıt görüş: İsrail’den “güvenlik operasyonu” savunması

İsrail ordusu sözcüleri, Batı Şeria’daki operasyonları “terörle mücadele” ve “güvenlik” gerekçesiyle savunuyor. İsrailli yetkililer, Filistinli gençlerin bıçaklı saldırılar, molotof kokteylleri ve taşlı eylemlerle askerlere saldırdığını ve ordunun kendini savunma hakkını kullandığını iddia ediyor. Ancak UNICEF ve diğer BM kuruluşları, çocukların korunmasının uluslararası insancıl hukukun temel bir ilkesi olduğunu ve “gerçek mermi” kullanımının hiçbir durumda çocuklara karşı meşru olmadığını vurguluyor.

Uluslararası toplumun sessizliği

Elder’ın çağrısına rağmen, Batılı ülkelerden ve özellikle ABD yönetiminden gelen tepkiler sınırlı kalıyor. Washington, İsrail’e sağladığı yıllık 3.8 milyar dolarlık askeri yardımı kesmeyi reddederken, Batı Şeria’daki çocuk ölümlerini kınayan açıklamalar dahi nadiren yapılıyor. Bu durum, emperyalist güçlerin “insan hakları” söylemini yalnızca kendi jeopolitik çıkarları doğrultusunda kullandığını bir kez daha kanıtlıyor. Söz konusu İsrail olduğunda, uluslararası hukukun ve çocuk haklarının sistematik ihlalleri görmezden geliniyor veya “güvenlik gerekçeleri” ile meşrulaştırılmaya çalışılıyor.