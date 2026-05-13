Devrim Muhafızları’ndan Siyonist casus yapılanmasına darbe: 5 şebeke çökertildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu Tahran İstihbarat Teşkilatı, Siyonist rejime bağlı olduğu belirlenen 5 organize silah ve mühimmat kaçakçılığı şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 20 terör unsuru yakalanırken, 50’den fazla silah, 70 kilo patlayıcı ve 2 bin fişek ele geçirildi.

İstihbarat başarısı: 5 şebeke çökertildi

Devrim Muhafızları Tahran İstihbarat Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, istihbarat ve operasyonel çalışmalar kapsamında, yasadışı silah ve mühimmat sevkiyatlarının iletim ve nakil güzergâhlarına ilişkin kapsamlı bir istihbarat üstünlüğü sağlandı. Bu çalışmalar neticesinde, terör grupları ile silah ve mühimmat kaçakçılarına bağlı 5 organize güvenliksizleştirme ağı tespit edilerek tamamen imha edildi.

Operasyonda, bu şebekelere mensup 20 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler arasında 50’den fazla çeşitli tüfek ve tabanca, 70 kilo patlayıcı madde ve 2 bin adet fişek ile çok sayıda mühimmatın yer aldığı belirtildi.

Siyonist rejimin bölgedeki kirli oyunları

Bu operasyon, İsrail’in yıllardır bölge ülkelerinde yürüttüğü istikrarsızlaştırma stratejisinin bir başka boyutunu gözler önüne seriyor. Siyonist rejimin, özellikle İran içinde etnik ve mezhepsel gerginlikleri körüklemek, silahlı muhalif grupları finanse etmek ve kaos ortamı yaratmak için yürüttüğü gizli operasyonlar, İran istihbarat birimlerinin art arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla boşa çıkarılıyor. Uzmanlara göre, ABD’nin İsrail’e sağladığı koşulsuz istihbarat ve lojistik destek, bu tür kaçakçılık ağlarının arkasındaki en büyük itici güç konumundadır. Ancak Tahran yönetiminin sahadaki kararlılığı, emperyalist güçlerin bölgedeki yayılmacı planlarını sekteye uğratmaya devam ediyor.

Zıt görüş ve yalanlamalar

İsrail kaynakları ise bu tür operasyonlarla ilgili genellikle “asılsız” veya “propaganda” açıklamaları yapmakta, kendilerinin böyle bir faaliyet içinde olmadığını iddia etmektedir. Ancak geçmiş yıllarda İran’da yakalanan casus şebekeleri ve itirafları, bu iddiaların ne denli geçersiz olduğunu defalarca kanıtlamıştır.

Güvenlik mesajı: “Halkın huzuru kırmızı çizgimizdir”

Açıklamanın sonunda, halkın güvenliği ve huzurunun güvenlik birimlerinin kırmızı çizgisi olduğu vurgulanarak, “Ülkenin istikrar ve güvenliğine yönelik her türlü tehdit derhal ve kararlı bir şekilde karşılık bulacaktır” ifadesine yer verildi. Bu mesaj, Devrim Muhafızları’nın iç güvenliğe yönelik her türlü tehdide karşı sıfır tolerans politikasını sürdüreceğinin bir göstergesi.