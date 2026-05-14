Körfez’de Yeni Gerilim İddiası: Irak’taki Direniş Grupları Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da son günlerde yükselen askeri gerilim yeni iddialarla daha karmaşık bir boyuta taşındı. Bölgesel medya organları ve bazı güvenlik kaynaklarında yer alan haberlere göre, İran eksenli gerilimin tırmandığı süreçte Suudi Arabistan ve Kuveyt’in Irak topraklarında faaliyet gösteren bazı direniş gruplarına ait hedeflere yönelik operasyonlara destek verdiği ileri sürüldü.

İddialarda, saldırıların özellikle Irak’ın güneyi ile batısındaki belirli noktalarda yoğunlaştığı ve bazı lojistik merkezlerin hedef alındığı öne sürüldü. Ancak Bağdat yönetiminden konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi. Suudi Arabistan ve Kuveyt makamları da söz konusu haberlerle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Bölgede faaliyet gösteren bazı silahlı gruplar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda saldırı iddialarını “Körfez destekli yeni bir baskı girişimi” olarak değerlendirdi. Açıklamalarda, olası saldırıların cevapsız bırakılmayacağı mesajı verildi.

Güvenlik uzmanları, son dönemde İran ile İsrail arasındaki gerilimin yalnızca doğrudan taraflarla sınırlı kalmadığını, bölgedeki müttefik ve ortak aktörleri de daha görünür hale getirdiğini belirtiyor. Özellikle Irak sahasının, uzun süredir bölgesel güç mücadelelerinin en hassas alanlarından biri olmayı sürdürdüğüne dikkat çekiliyor.

Diplomatik çevrelerde ise söz konusu iddiaların doğrulanması halinde bunun Körfez ülkeleri ile İran’a yakın gruplar arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıyabileceği değerlendiriliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar, uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.