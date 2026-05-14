Hürmüz’de Kritik Geçiş: Japonya Bağlantılı Petrol Tankeri Güvenli Şekilde Körfezden Ayrıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Basra Körfezi ile Umman Denizi arasındaki stratejik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda hareketlilik sürerken, Japonya bağlantılı bir petrol tankerinin bölgeden sorunsuz şekilde geçiş yaptığı açıklandı. Uluslararası denizcilik kaynakları, geçişin diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Son haftalarda bölgede artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar nedeniyle enerji sevkiyatının güvenliği yeniden küresel gündemin üst sıralarına taşınmıştı. Özellikle petrol tankerlerine yönelik olası riskler konusunda uluslararası şirketlerin ve sigorta kuruluşlarının alarma geçtiği biliniyor.

Edinilen bilgilere göre Tokyo yönetiminin, bölgedeki taraflarla diplomatik kanalları açık tuttuğu ve enerji arz güvenliğini korumaya yönelik temaslarını hızlandırdığı belirtiliyor. Tankerin güvenli geçişinin ardından Asya piyasalarında petrol arzına ilişkin kaygıların kısmen azaldığı ifade edildi.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın dünya petrol ticaretindeki kritik rolü nedeniyle bölgede yaşanabilecek en küçük güvenlik krizinin bile enerji fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğini vurguluyor. Günlük küresel petrol sevkiyatının önemli bölümünün geçtiği boğazda güvenliğin korunması, başta Asya ekonomileri olmak üzere birçok ülke açısından stratejik önem taşıyor.

Bölgedeki diplomatik trafiğin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması beklenirken, deniz ticaretinin kesintisiz sürmesi için tarafların tansiyonu kontrollü tutmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları ise Hürmüz çevresindeki askeri hareketliliğin tamamen sona ermediğine dikkat çekiyor.