Hizbullah Siyonist İsrail'e ait Demir Kubbe platformuna darbe

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah, işgalci İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerine karşı yeni operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Direniş hareketi, hem Siyonist rejime ait askeri birliklerin hem de Demir Kubbe hava savunma sistemine bağlı bir platformun hedef alındığını duyurdu.

Al Aalam Al Harbi Media tarafından yayımlanan açıklamalara göre, Hizbullah’ın ilk operasyonunda işgalci İsrail ordusuna ait Demir Kubbe sistemlerinden biri, “Ğabat el-Celil” askeri üssünde patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla vuruldu. Açıklamada saldırının, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Güney Lübnan’daki sivilleri hedef alan saldırılarına karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

Hizbullah’ın ikinci açıklamasında ise direniş güçlerinin, işgalci İsrail askerleri ve askeri araçlarının konuşlandığı Reşaf bölgesini füze saldırısıyla hedef aldığı kaydedildi. Operasyonların sabah saatlerinde eş zamanlı biçimde düzenlendiği aktarıldı.

Bölgedeki askeri gözlemciler, özellikle Demir Kubbe sistemlerinin hedef alınmasının sembolik ve stratejik açıdan dikkat çekici olduğunu belirtiyor. İsrail’in yıllardır bölgesel caydırıcılığının merkezinde yer alan hava savunma altyapısının doğrudan hedef haline gelmesi, direniş güçlerinin gelişen İHA kapasitesine işaret ediyor.

Uzmanlara göre Gazze savaşıyla birlikte kuzey cephesinin de sürekli aktif hale gelmesi, işgalci İsrail ordusunun askeri yükünü artırıyor. Lübnan direnişinin sürdürdüğü yıpratma operasyonlarının, Tel Aviv yönetiminin çok cepheli savaş stratejisini zorladığı ve özellikle kuzey yerleşimlerinde güvenlik baskısını büyüttüğü ifade ediliyor.

Analistler ayrıca ABD destekli askeri politikaların bölgedeki çatışmaları daha da derinleştirdiğini ve İsrail’in saldırgan güvenlik yaklaşımının, uzun vadede bölgesel istikrarı zayıflattığını belirtiyor. Son dönemde Gazze, Lübnan ve Kızıldeniz hattında eş zamanlı artan gerilimler, Batı Asya’da çatışma alanlarının genişlediğine işaret ediyor.