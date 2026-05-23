Lavrov: Avrasya’da savaş devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dış ve Savunma Politikası Konseyi kurulunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, küresel güvenlik mimarisine ve bölgesel gerilimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut durumu “kesinlikle yeni bir savaş” olarak nitelendiren Rus diplomat, bu çatışmaların boyutunun küresel bir savaş olarak adlandırılıp adlandırılamayacağına tarihçilerin karar vereceğini belirtti.

‘Rusya'yı küresel aktör olmaktan çıkarmaya çalışıyorlar’

Avrasya’daki gerilimin Ukrayna kriziyle tırmandığını savunan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Batı’nın Ukrayna üzerinden Rusya’ya yönelik hazırladığı agresif politika dahil Avrasya’da savaş halihazırda tüm hızıyla sürüyor. Bu durum, ülkemizi zayıflatmaya ve Rusya'yı kilit küresel aktörler listesinden çıkarmaya yönelik yeni bir girişim. Diğer yandan Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda da operasyonlar başlamış durumda."

Asya kıtasının güney ve doğu kesimlerindeki büyük ülkelerin sınırlarında da çatışmalar yaşandığına dikkat çeken Dışişleri Bakanı, Latin Amerika'da da henüz hiçbir şeyin sonuçlanmadığını dile getirdi.

‘Ermenistan, Rusya karşıtı kampa çekilmek isteniyor’

Batılı güçlerin Rusya’nın müttefiklerini ve komşularını hedef aldığını iddia eden Lavrov, Ermenistan üzerindeki baskılara da değindi. Batı'nın geçmişte Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’da uyguladığı stratejiyi şu an Ermenistan üzerinde denediğini ileri süren Lavrov, şöyle konuştu:

"Batı, müttefiklerimizi ve öncelikle de komşularımızı bizden koparmaya çalışıyor. Şimdi de Ermenistan’ı aynı hatalı mantığın içine çekme gayretindeler. Tüm bunların tek bir amacı var. Rusya’ya mümkün olduğunca zarar vermek. Rusya’nın gerçek anlamda büyük bir güç ve medeniyet olarak kalmasını ve güçlenmesini zorlaştırmak."

Özel askeri harekatın takibi ve diplomasinin görevi

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekatın hem dost hem de düşman ülkeler tarafından yakından takip edildiğini belirten Bakan Lavrov, Rus diplomasisinin öncelikli görevini şu sözlerle özetledi:

"Harekatın gidişatını komşularımız, dostlarımız ve düşmanlarımız pürdikkat izliyor. Rusya'nın dünya genelindeki nüfuzunu pekiştirmesinin temel şartı, bu harekatın tüm hedeflerine ulaşması. Diplomasimizin en öncelikli görevi de sahada görev yapan askerlerimizin en etkin, başarılı ve zaferle sonuçlanacak eylemleri gerçekleştirebilmesi için dış ilişkiler cephesinde gerekli tüm koşulları hazırlamak."