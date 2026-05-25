Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: Trump'ın masasına vurup Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi söyle

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Lübnan'da saldırıların genişletilerek Beyrut'un hedef alınması tartışmalarına dahil oldu.
Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırılarının normalleştirilmemesi gerektiğini savunan aşırı sağcı bakan, "Başbakanın (Netanyahu) Trump'ın masasına vurup ona Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi bildirmesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Ben-Gvir, "Lübnan'da elektriği kesmek, Zehrani'yi ele geçirmek için yoğun bir savaşa geri dönmek gerekiyor." iddiasında bulundu.
İsrailli bakanın, işgal edilmesini savunduğu Zehrani Nehri, Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İsrail ordusunun, nisan ayında Lübnan'ın güneyinde yer yer yaklaşık 10 kilometre ilerlediği aktarılmıştı.
Beyrut'a saldırılara başlama tartışması
Dün yapılan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında, Netanyahu'nun, Lübnan'da İHA tehdidine acil çözüm bulunmasını istemesi üzerine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandığı aktarılmıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediğini kaydetmişti.
yorumunuz