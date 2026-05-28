İran: Diplomasi ve savaşa hazırlığı bir arada yürütülüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran silahlı kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği bir ortamda ordunun “parmak tetikte” beklediği ifade ediliyor. Bu durumun bir saldırganlık değil, “güvenilir caydırıcılık” doktrinin gereği olduğu belirtiliyor. Üst düzey askerî kaynaklar, son üç aydır uygulanan bu strateji sayesinde diplomasi ile harp hazırlığının birbirini dışlamadığının, aksine ulusal gücün tamamlayıcı iki unsuru olduğunun kanıtlandığını aktarıyor.

“Hesap Edilmiş Güç Mesajı”

Dün gece İran’ın güneyinde İran ile Amerikan kuvvetleri arasında yaşanan çatışmanın “sıradan bir çatışma” olmadığı değerlendirmesi yapılıyor. Analistlere göre bu müdahale, düşmana yönelik “hesap edilmiş ve güçlü” bir mesaj niteliği taşıyor. Diplomatik temaslar sürerken askerî aygıtın hazır olması, müzakere masasındaki iyi niyetin zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiği şeklinde yorumlanıyor. Washington ve müttefiklerine, diplomatik süreci askerî maceracılık için sömürmeye yönelik her girişimin “anında, ezici ve kararlı” bir yanıtla karşılaşacağı aktarılıyor.

İslamabad Dersleri ve Son Gece Vakası

Daha önce İslamabad’daki müzakereler sırasında düşmanın, ateşkes atmosferinden haksız avantaj sağlamaya çalıştığı hatırlatılıyor. O dönemde İran’ın aktif diplomasi yürütürken yanıt vermekte tereddüt edeceği varsayımıyla sembolik bir askerî hareket denendiği, ancak bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtiliyor. Aynı şablonun son gecelerde yine provokatif askerî manevralarla tekrarlandığı ifade ediliyor. Düşmanın amacının, diplomatik süreci baltalamak, İranlı müzakerecileri yıldırmak ve müzakere masasını kendi lehine yeniden şekillendirmek olduğu aktarılıyor. Her seferinde olduğu gibi bu girişimlerin de İran silahlı kuvvetlerinin hızlı ve kararlı tepkisiyle karşılandığı kaydediliyor.

Tahran’ın kararlılığına “teatral bir tepki” olarak yorumlanan gelişmede ise Amerikan ordusunun, Bandar Abbas bölgesini bombaladığı ve Hürmüz Boğazı’nda küçük deniz araçlarını hedef aldığı belirtiliyor.

Düşmanın Hesaplaması: Test Edilen Azim

Söz konusu saldırının “önleyici bir vuruş” değil, İran kuvvetlerinin kararlı eylemine verilmiş “çaresiz bir saldırı” olduğu aktarılıyor. Olayların sıralamasının kritik olduğu vurgulanıyor: İran hızlı ve kararlı hareket ederken, düşmanın tepkisel davrandığı gözlemleniyor. Bu dinamiğin, 40 günlük zorunlu savaşın ardından güç dengesinde yaşanan değişimi en iyi şekilde ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Düşmanın bu provokatif askerî eylemlerle iki kritik değişkeni ölçmeye çalıştığı belirtiliyor: İran silahlı kuvvetlerinin hazırlık düzeyi ve kararlılık derecesi ile olası bir İran yanıtının ölçeği ve yoğunluğu. Bu “canlı ateş testinin” sonuçlarının artık net olduğu, hiçbir belirsizlik bırakmadığı ifade ediliyor.

Yükselen Süper Gücün İlk Bulguları

Analistler, üçüncü zorunlu savaşı sonlandırmak için İran’ın ön koşulları netleştikçe, ülkenin süper güç statüsünün ilk sonuçlarının görünmeye başladığı değerlendirmesini yapıyor. Bu durumun bazı Batılı yorumcuların ileri sürdüğü gibi “hevesli bir retorik” olmadığı, gözlemlenebilir bir jeopolitik gerçeklik olduğu belirtiliyor. Savaşı sonlandıracak mutabakat zaptı taslağı üzerinde İran ile ABD arasında mesaj alışverişi devam ederken, bölgesel ve bölge dışı güçlerin davranışlarında gözle görülür bir değişim olduğu kaydediliyor.

Bu güçlerin, ortaya çıkan belgenin İran’ın gücünü azaltmak değil, tamamen güçlendirmek yönünde şekillendiğini kavramaya başladığı ifade ediliyor.

Süper güç statüsünün en açık kanıtı olarak, bölge ülkelerinin İslam Cumhuriyeti ile bağlarını güçlendirmeye hazır olduklarını kamuoyuna açıklamaları gösteriliyor. Üstelik bu ülkelerin önemli tavizler de sunduğu aktarılıyor. Artık hedeflerinin İran’ı çevrelemek değil, kendi çıkarları doğrultusunda Tahran ile uyum sağlamak olduğu belirtiliyor. Bu hareketin, İran’ın süper güç statüsü döneminin “başlangıcı” olarak yorumlandığı kaydediliyor.

ABD’nin Zayıflığı Gözler Önüne Seriliyor

Analizlere göre, düşman için belki de en yıkıcı gerçek, ABD’nin kendini ve bölgeye yayılmış askerî üslerini koruma konusunda gösterdiği bariz zayıflık oldu. Savaş boyunca ABD’nin, müttefiklerini İran’ın misilleme saldırılarından korumaktan da aciz olduğu kanıtlandı. Bu durumun, ABD’nin bölgesel güvenilirliğine ciddi bir darbe vurduğu ifade ediliyor.