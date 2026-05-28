Trump'tan yine skandal: "Amerikalıların mali durumunu düşünmüyorum" dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısında İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump’ın, Tahran yönetiminin ön şart olarak sunduğu “yaptırımların kaldırılması” talebini reddettiği ifade ediliyor. Washington kulislerinde bir süredir yaptırımların esnetilebileceğine dair iddialar konuşulduğu halde, Trump’ın “Bu madde gündemimizde yok” dediği aktarılıyor. Gözlemciler, bu tutumun müzakereleri başlamadan bitiren bir ültimatom niteliği taşıdığını belirtiyor.

Trump’ın, “Amacımız İran’ın nükleer silaha erişmesini önlemek. Bu konuda son derece keskin ve kararlıyız” sözlerine yer verildiği kaydediliyor. Ancak bu açıklamanın, İsrail’in denetimsiz nükleer cephaneliğini ve ABD’nin kendi stokunu görmezden gelen çifte standardı yeniden gündeme taşıdığı vurgulanıyor. Tarihsel olarak Irak’ın kitle imha silahı yalanıyla işgal edilmesi ve Libya’nın programını sökmesinin ardından uğradığı akıbetin hatırlatıldığı, bu kez de benzer bir “rejim değişikliği” senaryosunun devreye sokulmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin “Hiçbir ülke tek başına kontrol edemez, burası herkese açık olacak” sözlerinin ise Trump tarafından doğrudan aktarıldığı belirtiliyor. Analistler, bu ifadenin İran’ın bölgedeki askeri ve lojistik baskısına karşı bir meydan okuma olduğu kadar, uluslararası hukuku kendi lehine yorumlayan bir emperyalist dayatma olarak da okunabileceğini ifade ediyor.

Trump’ın iç siyaset ve ekonomiye dair açıklamaları ise en çarpıcı bölüm olarak kaydediliyor. “Kasım’daki ara seçimleri düşünmüyorum, umurumda bile değil. Amerikalıların mali durumunu da şu aşamada öncelikli olarak düşünmüyorum. Tek odaklandığım nokta, İran’ın nükleer silah sahibi olamamasıdır” sözlerinin olduğu gibi aktarıldığı ifade ediliyor. Bu ifadelerin, bir başkanın kendi vatandaşlarının refahını açıkça ikincil plana koyması olarak nitelendirildiği ve Trump yönetiminin emperyalist önceliklerinin teşhir edildiği belirtiliyor.

Batılı diplomatlardan gelen “nükleer yayılmanın önlenmesi” söyleminin ise kısaca hatırlatıldığı, ancak bu söylemin aynı standardın müttefikler için uygulanmaması nedeniyle tutarsız bulunduğu aktarılıyor. Cumhuriyetçi Parti içinde ise Trump’ın “seçimleri umursamıyorum” çıkışının yankı uyandırması bekleniyor. Siyasi analizlere göre, İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatlarının ABD’de enflasyonu körüklediği ve Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler aleyhine bir fatura çıkarabileceği ifade ediliyor. Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirme ihtimalinin, Trump’ın kalan görev süresinde yasama engelleriyle karşılaşabileceği yönünde yorumlandığı kaydediliyor.