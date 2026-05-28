Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Savaştan çıkarılan en açık derslerden birinin, “İran’ın hızla çökeceği” fikrinin en başından itibaren yanlış olduğu belirtiliyor. Düşman tarafından İran’ın füze altyapısının, komuta merkezlerinin ve fırlatma kapasitesinin defalarca imha edildiği iddia edilmesine karşın, İran’ın düzenli askeri faaliyetlerini sürdürdüğü ve düşmanı istediği an vurduğu kaydediliyor.

Savaş boyunca her gün birden fazla kez füze ve insansız hava aracı operasyonları gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Analistler, fırlatma dalgalarının devamlılığının, İran’ın stratejik füze programının bel kemiğinin tamamen sağlam kaldığına dair en zorlayıcı kanıtlardan biri olarak tarihe geçeceğini vurguluyor.

Bu durumun, Amerikalı ve Siyonist karar alıcıların yaptığı kritik bir yanlış varsayımı ortaya çıkardığı aktarılıyor: İran’ın yeraltı askeri altyapısının gerçek kapsamı, derinliği, dağınıklığı ve hayatta kalabilirliği. İran’ın roket cephaneliğinin büyük kısmının, onlarca yıl boyunca hava saldırılarına dayanıklı olacak şekilde inşa edilmiş sertleştirilmiş sığınak ağlarında konuşlandırıldığı biliniyor. En etkili ABD bunker delici mühimmatlarının dahi bu ağır tahkim edilmiş tesisler karşısında ciddi şekilde sınırlandığı değerlendiriliyor.

Operasyonel felsefe: Kısıtlama bir güç göstergesi

Savaş sırasında İran’ın operasyonel felsefesinin uygulanmasının da önemli bulunduğu kaydediliyor. Veriler, İran’ın en gelişmiş füzelerini kullanmakta yaygın olarak düşünüldüğü kadar agresif olmadığını gösteriyor. Yıllardır askeri çevrelerde tartışılan bazı sistemlerin ya çok az kullanıldığı ya da hiç kullanılmadığı belirtiliyor. Bu durum, İran’ın bilinçli olarak eski füze stoklarına daha fazla güvendiği ve fırlatma zamanlaması ile yoğunluğunu dikkatlice yönettiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.

Raporlara göre İran, stratejik füzelerinin bir kısmını kasıtlı olarak yedekte tutarken kalibre edilmiş ateşleme düzenleriyle daha eski silahları kullandı. Bu yaklaşımın Tahran’a tırmanış üstünlüğünü korurken aynı zamanda sürdürülebilirliği kanıtlama imkanı sunduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, bölgedeki askeri güçlere ilişkin son raporlar ve analizler, çift kademeli kapsüllere sahip yeni nesil katı yakıtlı balistik füzelerin fırlatma sistemlerinin yaygın olarak konuşlandırılmadığını, ancak gelecekteki operasyonlarda fırlatma yoğunluğunu büyük ölçüde artırabileceğini gösteriyor. İran’ın, daha sofistike fırlatma mimarisini tam olarak test etmeden uzun süreli saldırılar düzenlediği kaydediliyor. Gelecekteki saldırıların boyut ve yoğunluğunun şimdiye kadar görülen her şeyden çok daha büyük olabileceği değerlendiriliyor.

Deniz boyutu: Anti-erişim ve alan inkârı

Savaşın deniz boyutunun, bölgesel caydırıcılık denklemlerinde büyük bir değişimi ortaya çıkardığı belirtiliyor. ABD uçak gemisi gruplarının, İran sularının oldukça uzağında, karşı kıyılarda operasyon yürüttüğü gözlemleniyor. Amerikan donanmasının ezici gücü göz önüne alındığında bu mesafenin dikkate değer bir ihtiyat olduğu vurgulanıyor.

İran’ın, gemisavar balistik füzeler, uzun menzilli seyir füzeleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı kıyı savunma sistemlerinden türetilen “anti-erişim ve alan inkârı” (A2/AD) doktrinini olgunlaştırmasıyla birlikte, Amerikan operasyonel kararlarına yeni bir ihtiyatın empoze edildiği ifade ediliyor. Halic-i Fars ve Hürmüz füzeleri ile daha yeni nesil gemisavar füzelerin, Basra Körfezi ve Umman Denizi’nin dar sularında büyük deniz varlıklarına ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarılıyor. Bu sistemlerin son savaş sırasında kullanılmamış olmasının dikkat çekici bulunduğu; İran’ın caydırıcılık kapasitesini büyük ölçüde kullanılmamış – ancak düşman davranışını değiştirmeye yetecek kadar görünür – tuttuğu belirtiliyor. Bu kısıtlamanın kendi başına bir mesaj gönderdiği değerlendiriliyor: Cephanelikte kalanların, gösterilenlerden çok daha yetenekli olduğu ifade ediliyor.

Stratejik başarısızlık: Baskı kampanyasının iflası

Stratejik olarak, bu üçüncü empoze savaşın en önemli olgusunun, askeri baskı kampanyasının arkasındaki orijinal siyasi hedefin tamamen başarısızlığı olduğu kaydediliyor. Planlayıcıların öngördüğü şeyin, İran’ın sınırları içinde iç istikrarsızlığı tetikleyecek, komuta yapısını kıracak, bölgesel işbirliğini zayıflatacak ve nihayetinde Tahran’ı stratejik olarak izole edecek bir savaş olduğu belirtiliyor. Uzun süreli askeri baskının, on yıllardır süren yasa dışı ve felç edici yaptırımların başaramadığını başaracağına inanıldığı aktarılıyor.

Bu hedeflerden hiçbirinin gerçekleşmediği ifade ediliyor. İran devlet mekanizmasının parçalanmadığı, komuta devamlılığının sağlandığı, bölgesel müttefik ağlarının sadece sağlam kalmakla kalmayıp operasyonel olarak da etkili olduğu gözlemleniyor. Aksine, savaşın birçok cephede ters etki yarattığı belirtiliyor. Savaşın, askeri baskının tek başına Tahran’ı teslim olmaya zorlayamayacağı yönündeki İran’ın bölgesel stratejik anlatısını güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Diplomatik sonuçlar: Birleşmeyen cephe

Sonuçların diplomasi açısından da önemli çıkarımlar taşıdığı ifade ediliyor. Savaştan çıkan en açık gerçeklerden birinin, İran’ın kendisine karşı birleşmiş herhangi bir uluslararası organın oluşturulmasını başarıyla engellediği kaydediliyor. Ağır bir Batı siyasi ve askeri kampanyasına ve İsrail hedefleriyle koordinasyona rağmen, Küresel Güney’in büyük bölümünün Tahran’a karşı tırmanışa geçilmesiyle aynı hizaya gelmeyi reddettiği aktarılıyor.

Birçok bölgesel hükümetin, krizi tırmandırmak yerine aktif olarak yatıştırmak için çalıştığı belirtiliyor. Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin, daha geniş uluslararası izolasyon önlemlerine karşı çıktığı kaydediliyor. Batılı müttefikler arasında dahi, kontrolsüz bölgesel tırmanış, enerji kesintisi ve deniz güvensizliği risklerine ilişkin artan endişelerin ortaya çıktığı ifade ediliyor. Bu derin bölünmenin, Washington’un geçmiş krizlerde – nükleer yayılmanın önlenmesinden bölgesel güvenlik çerçevelerine kadar – İran’a karşı tipik olarak izlediği türden yeni bir küresel baskı mimarisi oluşturmasını engellediği değerlendiriliyor. İran’ı izole etmesi beklenen koalisyonun, kendini izole edilmiş bulduğu şeklinde yorumlanıyor.