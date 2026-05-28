Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye uyarı: Her türlü saldırıya cevap verilecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC), ABD ordusunun Bandar Abbas Havalimanı çevresindeki bir noktaya yönelik saldırısının ardından resmi bir açıklama yayımladığı ifade ediliyor. IRGC’nin iletişim biriminden yapılan duyuruda, ABD’nin “tecavüzcü ordusunun” bu sabah erken saatlerde Bandar Abbas Havalimanı kenarındaki bir noktayı hava mermileriyle hedef aldığı belirtiliyor.

Açıklamanın devamında, “Saldırının kaynağı olan ABD hava üssü saat 04:50’de hedef alındı” denildiği aktarılıyor. IRGC’nin bu misillemeyi, “düşmana ciddi bir uyarı” olarak nitelendirdiği kaydediliyor. Açıklamada ayrıca, “Düşman bilsin ki, tecavüz karşılıksız kalmayacaktır. Eğer tekrarlanırsa, yanıtımız daha kararlı olacaktır ve bunun sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir” ifadelerine yer verildiği bildiriliyor.

Bölgesel ve uluslararası tepkiler

Olayın ardından bölge uzmanlarının, ABD’nin İran topraklarına yönelik bu tür bir saldırısının son yıllarda nadir görülen bir doğrudan askeri müdahale olduğunu belirttiği kaydediliyor. Analistler, IRGC’nin hızlı ve orantılı misillemesinin, Tahran yönetiminin caydırıcılık doktrininin bir parçası olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

Öte yandan, bazı Batılı diplomatik kaynakların “gerilimin tırmanmasından endişe duyulduğu” yönünde görüş bildirdiği aktarılıyor. Ancak bu görüşün, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırması ve daha önce Irak ile Libya’ya yönelik giriştiği işgal ve müdahaleler hatırlatıldığında, “seçici bir endişe” olarak nitelendirildiği belirtiliyor. Gözlemciler, ABD’nin kendi nükleer cephaneliğini ve İsrail’in denetimsiz stoklarını görmezden gelirken İran’ı hedef almasının çifte standardın bir başka örneği olduğunu vurguluyor.

Tarihsel bağlam

IRGC’nin “tecavüze uğradığınızda, size yapılanın aynısıyla karşılık verin” ayetine atıfla yaptığı açıklamada, meşru müdafaa ilkesine vurgu yapıldığı gözlemleniyor. Irak’ın 2003 yılında kitle imha silahı yalanıyla işgal edilmesi ve Libya’nın nükleer programını sökmesinin ardından ülkenin parçalanması örneklerinin, bu tür doğrudan askeri tehditler karşısında “geri adım atmanın” sonuçları konusunda uyarıcı olduğu hatırlatılıyor.