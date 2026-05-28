Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullah’ının, İsrail rejiminin ateşkes ihlallerine karşılık olarak işgal ordusunun komuta ve zırhlı birliklerini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldığı ifade ediliyor. el-Cezire televizyonuna atıfla yapılan haberlerde, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki El-Kusayr kasabasında Siyonist askeri zırhlı araç yığınağını füzelerle vurduğunu resmen duyurduğu belirtiliyor.

Hizbullah’ın yayımladığı bir diğer açıklamada ise, Zutr eş-Şarkiye bölgesinde bir su deposunun yakınında konuşlu bulunan zırhlı birliğin komuta merkezi olarak kullanılan bir binanın ağır füzelerle hedef alındığı bildiriliyor.

Drone saldırıları ve isabetler

Lübnan direniş grubunun ayrıca, El-Kantara kasabasında bir “Nemira” zırhlı askeri aracını “Ebabil” intihar drone’u ile vurduğu, Zutr eş-Şarkiye’deki El-Berke yakınlarında ise bir Merkava tankını yine “Ebabil” intihar drone’u ile hedef aldığı aktarılıyor.

Bu drone saldırılarının, ateşkesi ihlal eden İsrail rejimine karşı bir yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Saldırıların, işgal altındaki toprakların kuzey bölgelerinde alarm sireplerinin çalmasına yol açtığı gözlemleniyor.

İsrail cephesinden yapılan açıklamalar

İsrail rejiminin İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan bir insansız hava aracının tespit edilmesi üzerine Batı Celile bölgesindeki Ştula bölgesinde alarm sireplerinin devreye girdiği kaydediliyor. Aynı kaynak, Margaliyot, El-Menara ve Misgav Am bölgelerinde de Lübnan topraklarından tespit edilen bir drone nedeniyle alarm verildiğini duyurdu.

İşgal rejiminin 12. Kanalı’nın haberine göre, Lübnan Hizbullah’ının son 24 saat içinde yaklaşık 15 insansız hava aracı fırlattığı, bunlardan en az dördünün işgal altındaki topraklara isabet ettiği ifade ediliyor.

Bölgesel gözlemler ve çifte standart

Bölgesel güvenlik analistleri, Hizbullah’ın bu yoğunluktaki operasyonlarının, İsrail’in güney Lübnan’da ateşkesi sürekli ihlal etmesine karşı bir caydırıcılık yaratma çabası olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Gözlemciler, İsrail’in sivil yerleşimleri hedef alması ve uluslararası hukuku ihlal etmesine rağmen Batılı güçlerden gelen tepkilerin sınırlı kalmasını, “seçici yaklaşım” olarak nitelendiriyor.

Tarihsel olarak, 2006 İsrail-Lübnan Savaşı’ndan bu yana Hizbullah’ın askeri kapasitesini önemli ölçüde artırdığı, özellikle hassas güdümlü füzeler ve intihar drone’ları konusunda kayda değer bir yetenek geliştirdiği biliniyor. Irak’ın 2003’te kitle imha silahı yalanıyla işgali ve Libya’nın programını sökmesinin ardından uğradığı akıbet hatırlatıldığında, direniş gruplarının silahlanmasının emperyalist müdahalelere karşı bir savunma mekanizması olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Uluslararası hukuk ve angajman kuralları

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı hatırlatıldığında, tarafların ateşkese riayet etmesi gerektiği, ancak İsrail’in defalarca bu kararı ihlal ettiği ve Lübnan hava sahasını, kara sularını ihlal etmeye devam ettiği gözlemleniyor. Hizbullah’ın eylemlerinin, bu ihlaller karşısında meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirildiği yönünde yorumlar bulunuyor.