İran: BM üyesi ülkeyi imha tehdidi kanunsuzluğun normalleşmesidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai’nin, ABD’nin Bandar Abbas bölgesine yönelik askeri saldırısını şiddetle kınadığı bildiriliyor. Sözcünün yaptığı açıklamada, bu saldırgan eylemlerin İran’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine karşı bir tecavüz olduğu, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ağır ihlali anlamına geldiği belirtiliyor. Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin Amerikalı saldırganları hesap vermeye zorlamak için yasal sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlü olduğu ifade ediliyor.

Sözcü Bekai’nin, ABD’nin 19 Mart tarihli ateşkesi sürekli ihlal ettiğine işaret ettiği, bu bağlamda Basra Körfezi ve açık denizlerde ticari denizciliğe yönelik saldırılar ile son günlerde İran’ın güney bölgelerine düzenlenen hava saldırılarının örnek olarak gösterildiği aktarılıyor. Sözcünün, İran İslam Cumhuriyeti’nin, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm tedbirleri alma konusundaki kararlılığını vurguladığı kaydediliyor.

“Imha” tehdidi ve uluslararası hukukun ihlali

Sözcü Bekai’nin ayrıca, ABD’li yetkililerin İran ve bölgedeki diğer bazı ülkelere yönelik tehdit içeren retoriğini kınadığı ve dost ile kardeş Umman ile dayanışma ifade ettiği belirtiliyor. Bekai’nin, “Bir BM üye ülkesini ‘imha’ ile tehdit etmek –ki bu ülke bölgesel barış ve güvenlik konusunda her zaman yapıcı, etkili ve sorumlu bir rol oynamış, yıllardır diplomatik süreçlerde arabuluculuk yaparak barış ve istikrara hizmet etmiştir– sadece temel güç kullanma tehdidi yasağını ihlal etmekle kalmamakta, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde kanunsuzluğun ve zorbalığın tehlikeli bir şekilde normalleşmesinin bir başka göstergesi olmaktadır” dediği aktarılıyor.

Uluslararası hukuk ve çifte standart

Uluslararası hukuk gözlemcileri, ABD’nin bir BM üyesi ülkeyi “imha” ile tehdit etmesinin, 1970 tarihli BM Dostluk Bildirgesi’nin açık ihlali anlamına geldiğini ve Uluslararası Adalet Divanı’nın içtihatlarında “uluslararası hukukun peremptory normu” olarak kabul edildiğini belirtiyor. Bununla birlikte, ABD’nin kendi nükleer cephaneliği ve İsrail’in denetimsiz stokları varken diğer ülkelerin savunma kapasitesini hedef almasının, uluslararası toplumda “seçici yaklaşım” olarak eleştirildiği ifade ediliyor.

Tarihsel olarak, Irak’ın 2003 yılında kitle imha silahı yalanıyla işgal edilmesi ve Libya’nın nükleer programını sökmesinin ardından ülkenin kaosa sürüklenmesi örneklerinin hatırlatıldığı, bu bağlamda “imha” tehditlerinin boş olmadığı ve geçmişte benzer söylemlerin fiili işgallere zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin rolü

Sözcü Bekai’nin vurguladığı gibi, BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluğa sahip olduğu, ancak veto yetkisine sahip daimi üyelerden birinin (ABD) doğrudan taraf olduğu bir ihlal karşısında Konsey’in etkili bir karar almasının önünde ciddi engeller bulunduğu biliniyor. Bu durumun, mevcut uluslararası sistemde hukukun üstünlüğünün önündeki yapısal sorunlardan biri olarak kabul edildiği aktarılıyor.