  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Küba ile ABD arasında askeri temas: Guantanamo sınırında üst düzey görüşme gerçekleştirildi

30 Mayıs 2026 - 16:37
News ID: 1820367
Küba ile ABD arasında askeri temas: Guantanamo sınırında üst düzey görüşme gerçekleştirildi

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı, ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey yetkililerle Guantanamo Körfezi Deniz Üssü sınırında görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı. Tarafların sınır güvenliği ve iletişim kanallarının sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı (MINFAR), ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey yetkililerle Guantanamo Körfezi Deniz Üssü sınır hattında görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

MINFAR tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda düzenlendiği belirtilirken, toplantıda askeri yerleşkenin sınır güvenliğine ilişkin konuların ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşmenin her iki taraf tarafından da olumlu değerlendirildiği kaydedilerek, iki askeri komutanlık arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha