ABD İran'ın 1 milyar dolarlık kripto varlığını gasp etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Reagan Ulusal Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamalarda, İran’a uygulanan yaptırımların ve liman ablukasının kaldırılmasına ilişkin sorulara yanıt verdiği kaydedildi. Bessent, “Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin, ABD’nin İran üzerindeki ekonomik baskıyı tamamen sonlandırmak yerine kademeli olarak gevşetmeyi planladığı şeklinde yorumlandığı aktarılıyor.

Bessent ayrıca, ABD’nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran’a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında, İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu duyurdu. Analistler tarafından bu müsaderenin, ABD’nin geleneksel finansal yaptırımların yanı sıra dijital varlık alanında da İran’ı hedef aldığı ve bunun bir “ekonomik gasp” örneği olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor.