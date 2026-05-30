  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

ABD İran'ın 1 milyar dolarlık kripto varlığını gasp etti

30 Mayıs 2026 - 16:48
News ID: 1820378
ABD İran'ın 1 milyar dolarlık kripto varlığını gasp etti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Reagan Ulusal Ekonomi Forumu’nda İran’a yönelik yaptırımların ve liman ablukasının kaldırılmasının “kademeli” olacağını ifade etti. Aynı gün Başkan Donald Trump, abluka nedeniyle boğazda mahsur kalan gemilerin “evlerine dönme sürecine başlayabileceğini” söyledi. Gözlemciler tarafından bu açıklamaların, ablukanın bir “müzakere kozu” olarak kullanıldığını ve İran’a yönelik ekonomik kuşatmanın sürdüğünü ortaya koyduğu belirtiliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Reagan Ulusal Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamalarda, İran’a uygulanan yaptırımların ve liman ablukasının kaldırılmasına ilişkin sorulara yanıt verdiği kaydedildi. Bessent, “Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin, ABD’nin İran üzerindeki ekonomik baskıyı tamamen sonlandırmak yerine kademeli olarak gevşetmeyi planladığı şeklinde yorumlandığı aktarılıyor.

Bessent ayrıca, ABD’nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran’a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında, İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu duyurdu. Analistler tarafından bu müsaderenin, ABD’nin geleneksel finansal yaptırımların yanı sıra dijital varlık alanında da İran’ı hedef aldığı ve bunun bir “ekonomik gasp” örneği olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha