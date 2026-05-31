Devrim Muhafızları: Hürmüz'den 28 geminin geçişine izin verildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:IRGC Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı’ndan 28 geminin geçiş yaptığı bildirildi. Açıklamada, bu gemiler arasında tankerler, konteyner gemileri ve diğer ticari gemilerin bulunduğu; geçişlerin IRGC Deniz Kuvvetleri’nden izin alınmasının ardından koordinasyon ve güvenlik teminiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Basra Körfezi’nin bölgedeki Müslüman ülkelere ait bir su alanı olduğu hatırlatılırken, mevcut dönemde körfezde yaşanan güvensizlik ortamının en önemli sebebinin “Amerikan terör ordusunun saldırı ve şer faaliyetleri” olduğu ifade edildi. IRGC yetkililerince, bu ifadelerle ABD’nin bölgedeki askerî varlığına doğrudan bir eleştiri getirildiği değerlendiriliyor.

‘Akıllı kontrol’ vurgusu ve sürekli seyrüsefer

Açıklamanın devamında, Hürmüz Boğazı’nın akıllı kontrolünün sürekli, kararlı ve otoriter bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Gözlemciler tarafından bu ifadenin, İran’ın boğazdaki egemenlik ve güvenlik rolünü pekiştirme amacı taşıdığı belirtiliyor. ABD’nin son dönemde bölgeye yönelik artan askerî yığınağına karşın, İran’ın boğazdaki denetimi fiilen sürdürebildiği ve ticari gemilerin geçişinde herhangi bir aksama yaşanmadığı gözlemleniyor.

Emperyalist dayatmalar ve çifte standart bağlamı

Analistler tarafından, IRGC’nin açıklamasındaki “Amerikan terör ordusu” nitelemesinin, ABD’nin bölgedeki askerî müdahalelerine yönelik yaygın bir eleştiriyi yansıttığı kaydediliyor. ABD Donanması’nın son haftalarda Hürmüz Boğazı civarında İran gemilerini durdurma girişimleri hatırlatılırken, Trump yönetiminin “abluka kalktı” tweet’lerine rağmen sahadaki fiili uygulamaların devam ettiği anımsatılıyor. Buna karşın İran’ın kendi karasularında güvenlik tedbirleri alması, Batılı bazı çevrelerce “provokasyon” olarak nitelendirilirken, ABD’nin binlerce kilometre uzaktaki bölgeye savaş gemileri yığmasının “meşru müdafaa” çerçevesinde sunulması, gözlemcilerce çifte standardın bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel istikrar ve uluslararası hukuk

Basra Körfezi’nin güvenliğinin öncelikle bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğu yönündeki görüşler, uluslararası hukuk çevrelerinde de dile getiriliyor. Ancak ABD’nin bölgedeki askerî üsleri ve devriye faaliyetleri, bu ilkeyle sık sık çelişen bir tablo çiziyor. IRGC’nin “akıllı kontrol” uygulamasının, İran’ın boğazdaki egemenlik haklarının bir gereği olduğu ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünü hedef almadığı şeklinde yorumlanıyor.

Açıklamada herhangi bir doğrudan tehdit veya ültimatom diline yer verilmediği, aksine 28 geminin başarılı geçişinin somut verilerle ortaya konduğu da dikkat çekiyor.