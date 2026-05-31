Trump’tan İran Müzakerelerinde “Kırmızı Çizgi”: Uranyum ve Hürmüz İçin Yeni Şartlar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington-Tahran hattındaki diplomatik müzakerelerde yeni bir gelişme yaşandı. Axios’un üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, Başkan Donald Trump’ın İran’la masada olan anlaşma taslağını “yeterince güçlü” bulmadığı ve bu metne iki temel başlıkta kritik düzeltmeler yapılmasını şart koştuğu bildirildi.

Trump yönetiminin masaya koyduğu yeni talepler, İran’ın nükleer programının merkezindeki uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile küresel enerji arzının ana damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş serbestisini kapsıyor. Washington’un, İran’ın zenginleştirme oranlarını ve stoklarını çok daha sıkı bir denetime tabi tutacak yeni maddeler ekletmek istediği, Hürmüz konusunda ise boğazdaki tanker güvenliğini garanti altına alacak daha kesin, askeri müdahaleyi içermeyen ancak ihlalleri engelleyen bir mekanizma talep ettiği öne sürülüyor.

Bu taleplerin, halihazırda oldukça kırılgan bir zeminde ilerleyen müzakere sürecini yeniden zorladığı ifade ediliyor. Özellikle İranlı yetkililerin, parlamentodan gelen “haklar garantiye alınmadan onay yok” baskısı göz önüne alındığında, ABD’nin bu son dakika taleplerine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Tahran’ın, Washington’un bu taleplerini “anlaşmayı yokuşa sürme” veya “tek taraflı dayatma” olarak yorumlayabileceği değerlendiriliyor.

Diplomatik kaynaklar, Trump’ın bu stratejisinin “azami baskı” politikasının bir devamı mı yoksa nihai bir anlaşma öncesi el yükseltme taktiği mi olduğunu anlamaya çalışıyor. Beyaz Saray’ın, anlaşmanın içeriğini kendi iç kamuoyuna ve bölgedeki müttefiklerine daha “güvenli” bir metin olarak sunma arayışında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığına ilişkin talebin, sadece askeri bir konu değil, aynı zamanda küresel petrol fiyatlarını doğrudan etkileyen ekonomik bir “sigorta” niteliğinde olduğunu vurguluyor. Taraflar arasındaki bu yeni pazarlık katmanı, müzakerelerin kısa sürede sonuçlanma ihtimalini düşürürken, diplomasi trafiğinin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağına işaret ediyor.