Siyonist bakandan skandal itiraf: Beyrut'ta sükunet olmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’nin hedef alınacağı duyuruldu. Katz’ın, Hizbullah’ın kuzey İsrail’e yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, “Bizim kuzeyimizde sükunet yoksa Beyrut’ta da sükunet olmayacaktır” ifadesini kullandığı aktarılıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da Dahiye’nin “dokunulmaz olmadığı” yönünde bir uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Bu tehdidin, İsrail ordusunun güney Lübnan’daki stratejik Şakif Kalesi’ni (Beaufort) ve çevresini yeniden işgal etmesinden saatler sonra geldiği vurgulanıyor. Netanyahu’nun kalenin bulunduğu tepede çekilen bir videoda, “Bugün Beaufort’a döndük” diyerek burayı “dramatik bir dönüm noktası” olarak nitelendirdiği belirtiliyor. Savunma Bakanı Katz’ın ise bu tepedeki işgalin “kalıcı olacağını” söylediği ifade ediliyor. Analistler, Şakif’in Litani Nehri ve Nebatiye kentine hakim konumu nedeniyle stratejik bir öneme sahip olduğunu hatırlatıyor.

Uzmanlar, bu operasyonların İsrail’in daha önce Gazze’de ve 2006 Lübnan Savaşı’nda uyguladığı “Dahiye Doktrini” olarak bilinen stratejinin bir parçası olduğunu ifade ediyor. Söz konusu doktrinin, düşmanın sivil altyapısına karşı “orantısız güç” kullanımını içerdiği ve uluslararası hukuk açısından ciddi eleştirilere konu olduğu hatırlatılıyor. Katz’ın, Litani Nehri bölgesinde bir “güvenlik kontrol bölgesi” oluşturma ve bölgeyi silahlardan arındırma sözü vermesi, kara işgalinin de genişletileceği sinyali olarak değerlendiriliyor.

Fransa’nın, İsrail’in Şakif Kalesi’ni işgalini kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığı belirtiliyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın ise ülkesinin “kötü niyetli ve alçakça bir İsrail saldırganlığı” ile karşı karşıya olduğunu söylediği aktarılıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart 2026’dan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 412’ye ulaştığı, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının ise 1 milyonu aştığı kaydediliyor.

Buna karşın, Batılı bazı diplomatik kaynaklardan İsrail’in “meşru müdafaa hakkı” çerçevesinde hareket ettiğine dair değerlendirmeler geldiği görülüyor. Ancak bu söylemin, sivil altyapıyı hedef alan tehditler ve artan sivil kayıplar karşısında tutarsız bulunduğu gözlemleniyor.