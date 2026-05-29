İran'dan ABD'nin ateşkes ihlallerine cevap: Hava savunma sistemleri aktif durumda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran devlet televizyonu ve yarı resmi haber ajanslarına göre, geçtiğimiz gece Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletine bağlı Cem kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer, duyulan patlama sesinin Silahlı Kuvvetler'e ait hava savunma sistemlerinin düşman bir hava aracına müdahalesi sonucu oluştuğunu aktardı.

Cem Kaymakamı Mesud Tengistani devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cem semalarında Silahlı Kuvvetler tarafından bir hava aracı düşürüldü" dedi ve kentteki durumun sakin olduğunu belirtti. Olayla ilgili ayrıntılı bilgi veren yarı resmi Fars Haber Ajansı, hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde bir hava aracını vurduğunu ve aracın denize düştüğünü kaydetti.

İran basınında yer alan ve askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD'ye ait bir İHA'ya müdahalede bulunduğu iddia edildi. Cem Kaymakamı Masud Tangestani de bölgede daha önce duyulan patlama sesini bu olay ile ilişkilendirerek, "Bu gece meydana gelen olay, düşmana ait bir hava aracının imha edilmesinden kaynaklıydı" şeklinde konuştu. Öte yandan yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, askeri bir kaynağa atıfla hava savunma birimlerinin Buşehr yakınlarında bir "istilacı" ABD İHA'sını füzelerle imha ettiğini bildirdi.

Bu iddiaların hemen ardından ABD tarafından bir yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın ABD'ye ait bir hava aracını düşürdüğünü iddia ettiği belirtilerek, "Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD'ye ait tüm hava araçlarının yeri bellidir" ifadelerine yer verildi. ABD tarafı herhangi bir hava aracı veya can kaybı yaşanmadığını vurgularken, İran devlet medyası iddialarında ısrarcı görünüyor.

Olayın yaşandığı Buşehr eyaleti, İran'ın tek faal nükleer santraline ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik ve askeri açıdan büyük önem taşıyor. Bölge, 28 Şubat-7 Nisan tarihleri arasında ABD ve İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırılarında da hedef alınmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), daha önce nükleer tesislere yönelik saldırıların tehlikelerine dikkat çekmiş, santral sahası yakınında meydana gelen bir saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

Bu son olay, ABD ile İran arasında ateşkes ve müzakere çabalarının devam ettiği bir döneme denk geliyor. İran yarı resmi ajanslarının haberine göre, Tahran yönetimi çatışmaya son verecek bir yol haritası bulmak amacıyla 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını talep etti. Taraflar arasında Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürerken, İran'ın açıklamaları ve ABD'nin bu iddiaları yalanlaması ateşkesin geleceğine dair belirsizlikleri artırdı.