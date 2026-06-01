CNN Analizi: İran’ın Yeraltı Füze Ağında Hasar Var, Ancak “Kalıcı Devre Dışı” Görünmüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- CNN, açık kaynak uydu görüntülerine dayanarak hazırladığı yeni analizde, ABD ve İsrail’in son saldırılarının İran’ın yeraltı füze tesisleri üzerinde sınırlı ve noktasal etki yarattığı değerlendirmesine yer verdi. Haberde, belirli bölgelerde patlama izleri, çökmüş toprak hatları ve bazı erişim güzergâhlarında tahribat işaretleri tespit edildiği; buna karşın yeraltı ağının tamamının kullanılamaz hale geldiğini gösteren kanıtların bulunmadığı aktarıldı.

Analize göre en belirgin hasar, tesislere giriş-çıkış sağlayan tünel ağızları, servis yolları ve lojistik bağlantı hatları çevresinde yoğunlaşıyor. Uzman görüşlerine yer veren CNN, yeraltı altyapısının doğası gereği “çok katmanlı” ve “yedekli” tasarlandığını, bu nedenle tek seferlik veya sınırlı dalga saldırılarının sistemi kalıcı olarak felç etmesinin zor olduğunu vurguladı.

Askeri uzmanlar, bu tür tesislerde asıl kritik noktanın yalnızca tünel girişleri değil, aynı zamanda komuta-kontrol birimleri, enerji beslemesi, havalandırma sistemleri ve iç lojistik hatlar olduğunu belirtiyor. Uydu görüntülerinin bu unsurların iç kısımlarına ilişkin kesin bir tablo sunmadığı, dolayısıyla hasarın boyutunun sahadan teyit edilmeden “nihai” olarak ölçülemeyeceği ifade ediliyor.

CNN’in değerlendirmesinde, saldırıların İran’ın füze kapasitesini kısa vadede yavaşlatabileceği; ancak yeraltı ağının tamamen devre dışı bırakıldığını söylemek için erken olduğu kaydedildi. Ayrıca onarım faaliyetlerinin, tünel ağızlarında yapılan toprak temizliği ve yeni istinat çalışmaları gibi göstergeler üzerinden izlenebildiği; bazı sahalarda iş makineleri ve araç hareketliliğine rastlandığı belirtildi.

Gelişme, bölgedeki askeri gerilim bağlamında “vur-kaç” saldırılarının stratejik etkisine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Analistler, İran’ın yeraltı altyapısının sürekliliğinin korunması halinde, caydırıcılık denkleminde tarafların yeni hedef setleri ve operasyon yöntemleri üzerinde çalışabileceği görüşünde.

İran tarafından CNN’in analizine ilişkin doğrudan bir açıklama yapılmazken, bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı mesajlaşmalar yakından izleniyor.