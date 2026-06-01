Pezeşkiyan: ABD ve İsrail diplomatik süreçleri sekteye uğratıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldığı aktarılıyor. Pezeşkiyan’ın, Japonya hükümetinin İran’a yönelik ilaç ve insani yardımları için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından yapılan değerlendirmede, İran’ın uluslararası meselelerde her zaman diyalog ve diplomasiyi en etkili çözüm yolu olarak gördüğü ifade edildi. Ancak bazı tarafların bu süreci zorlaştırdığı belirtiliyor. Pezeşkiyan’ın, “ABD’nin taahhütlerinden sapması ve Siyonist rejimin istikrarsızlaştırıcı eylemleri diplomatik süreçleri sekteye uğratmıştır” dediği aktarılıyor.

Lübnan’daki ateşkes ihlalleri gündeme taşındı

Görüşmede bölgesel gelişmelere de geniş yer verildiği öğreniliyor. Pezeşkiyan’ın, Lübnan’da ateşkesin sürekli ihlal edildiğini, Lübnanlı vatandaşların yerinden edilmeye devam ettiğini ve ABD’nin Siyonist rejime siyasi ve askeri desteğini sürdürdüğünü “endişe verici” olarak nitelendirdiği kaydediliyor. Cumhurbaşkanı’nın, uluslararası toplumun bu süreci durdurmak için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladığı ifade ediliyor.

Deniz güvenliği ve Hürmüz Boğazı

Pezeşkiyan’ın, uluslararası su yollarında deniz ticareti ve seyrüsefer güvenliğine büyük önem verdiğini belirttiği aktarılıyor. Bu çerçevede, “İran, deniz geçişlerini kolaylaştırmak için tam bir hazırlık içindedir. Asıl sorun, ABD’nin İran’ın deniz ticareti ve ticaretine yönelik uyguladığı kısıtlamalar ve engellerden kaynaklanmaktadır” dediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı’nın, Japonya ile bağlantılı gemilerin geçişini ciddiyetle takip edeceklerini ve Japon gemilerinin daha sorunsuz ve kolay bir şekilde geçiş yapabilmesi için çaba göstereceklerini söylediği belirtiliyor. Pezeşkiyan, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini normalleştirmek ve bu stratejik geçişin istikrar ve güvenliğini korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti.

İşbirliği ve finansal varlıklar

Pezeşkiyan’ın, normal koşullara dönülmesi halinde Japonya’nın teknik ve mühendislik kapasitelerinden İran’ın yeniden inşa projeleri, rafineriler, limanlar ve zarar görmüş ekonomik altyapının geliştirilmesinde faydalanmayı umduğunu söylediği aktarılıyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın, Japonya hükümetinden İran’ın bu ülkedeki mali kaynaklarına ve varlıklarına erişimini kolaylaştırmasını talep ettiği, bu kaynakların temel mallar, tıbbi ekipman ve ilaç temini için kullanılmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Japonya Başbakanı’ndan diplomatik destek sözü

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin ise görüşmede ülkesinin diplomatik çözümlere verdiği desteği yinelediği ve Tahran ile Tokyo arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesi temennisinde bulunduğu aktarılıyor. Takaiçi’nin, Amerikalı yetkililerle yaptığı istişarelere atıfta bulunarak, gerilimi azaltmak ve anlaşmazlıkları çözmek için diplomasi ve diyalog yolunun devam etmesi gerektiğini vurguladığı kaydediliyor.

Japon Başbakanı’nın, İran’ın deniz yollarının güvenliğini sağlama konusundaki işbirliği için teşekkür ettiği ve Japon gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan başarılı geçişini takdir ettiği ifade ediliyor. Takaiçi’nin, tüm gemilerin bu stratejik güzergahtan daha hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde geçebilmesi için uygun koşulların sağlanması temennisinde bulunduğu belirtiliyor.