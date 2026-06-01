İran’ın Misilleme Hattı Genişledi—Ortadoğu’daki ABD Üslerinde “20’den Fazla Tesis” Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki gerilim sürerken, İran’ın ABD askerî varlığına yönelik misilleme saldırılarının kapsamına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Tahran, savaşın başladığı dönemden bu yana Ortadoğu’daki ABD üsleri ve bağlantılı tesislere yönelik operasyonlarında en az 20 noktayı hedef aldı. Aynı kaynaklar, kamuoyuna açıklanan olayların “sınırlı bir kısmı” yansıttığını, saha ölçeğinin daha geniş olduğunu ileri sürdü.

Değerlendirmelerde, saldırıların yalnızca büyük üsleri değil, lojistik destek noktaları, radar/izleme altyapıları, mühimmat ve yakıt alanları gibi kritik unsurları da kapsadığı iddia ediliyor. Bazı vakalarda doğrudan kayıplar yerine, operasyonel kapasiteyi etkileyen “işlev dışı bırakma” hedeflendiği; özellikle hava savunma bileşenleri, haberleşme sistemleri ve bakım-onarım hatlarında hasar oluştuğu öne sürüldü.

Askerî uzmanlar, üs altyapısına yönelik saldırılarda en kritik etkinin “ekipmanın tahribi” kadar “operasyon temposunun düşmesi” olduğuna dikkat çekiyor. Pist çevresi, yakıt ikmal zinciri veya hava savunma sensörlerinde meydana gelebilecek arızaların, kısa vadede sorties (uçuş sortisi) sayısını azaltabileceği; uzun vadede ise yeniden konuşlanma ve takviye planlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, iddiaların bağımsız biçimde doğrulanması zor görünüyor. ABD tarafı, üs güvenliği ve hasar tespitine ilişkin bilgilerin bir bölümünü operasyonel gerekçelerle paylaşmıyor; bölgedeki ülkeler de kendi topraklarındaki tesisler konusunda sınırlı açıklama yapmayı tercih ediyor. Bu durum, saldırıların gerçek etkisine ilişkin tartışmaları büyütüyor.

Diplomatik kulislerde, misilleme trafiğinin artmasının bölgesel caydırıcılık dengesini daha kırılgan hale getirdiği görüşü öne çıkıyor. Bazı başkentler, karşılıklı saldırıların süreklilik kazanması halinde “yanlış hesap” riskinin yükseleceği uyarısında bulunurken, çatışmanın coğrafi olarak yayılmasını önlemeye dönük temasların da hızlandığı ifade ediliyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik devam ederken, İran’ın hedef setini genişlettiği ve operasyonların etkisinin açıklanandan büyük olduğu yönündeki bu iddialara Washington’dan nasıl bir yanıt geleceği yakından izleniyor.