Pentagon’daki Lübnan-İsrail Teması Sonuçsuz Kaldı

Toplantının, son dönemde İsrail-Lübnan hattında artan karşılıklı saldırılar ve özellikle güney Lübnan’daki güvenlik dengesi nedeniyle kritik önem taşıdığı değerlendiriliyordu. Buna karşın görüşmelerde ne sahadaki temasların sınırlandırılması ne de denetim ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi konusunda kayda değer ilerleme sağlanabildi.

Kaynaklar, İsrail heyetinin kuzey sınırındaki güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek askeri esneklik talebinde bulunduğunu, Lübnan tarafının ise egemenlik ihlalleri ve saldırıların durdurulmasını öncelikli başlık olarak masaya getirdiğini aktarıyor. Bu yaklaşım farkının, teknik düzeyde yürütülen temasların siyasi nitelikli anlaşmazlıklara takılmasına yol açtığı ifade ediliyor.

ABD tarafının toplantıda daha çok gerilimin kontrolden çıkmasını önleyecek pratik adımlara odaklandığı, özellikle yanlış hesaplama riskini azaltacak iletişim mekanizmaları üzerinde durduğu belirtiliyor. Ancak sahadaki fiili durumun ve karşılıklı güvensizliğin, en temel güven artırıcı başlıklarda bile ilerlemeyi zorlaştırdığı kaydediliyor.

Bölgeyi izleyen uzmanlar, Pentagon’daki sonuçsuz toplantının tek başına diplomatik sürecin bittiği anlamına gelmediğini, ancak taraflar arasındaki mesafenin hâlâ oldukça açık olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Özellikle sınır hattında her yeni saldırı ya da misillemenin, teknik müzakere alanını daha da daralttığına dikkat çekiliyor.

Toplantıdan uzlaşma çıkmaması, Washington’ın çatışmayı kontrol altına alma çabalarının da şimdilik sınırlı kaldığını ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde sahadaki gelişmelerin sertleşmesi halinde, diplomatik temasların yeniden yoğunlaşması beklenirken, kalıcı bir mekanizma kurulmadan kırılgan dengenin korunmasının giderek zorlaştığı değerlendiriliyor.