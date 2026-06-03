ABD İran tankerini vurdu, Devrim Muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssünü yok etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yeni bir açıklamada, İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan karşılıklı saldırıların kapsamı genişletildi.

Açıklamada, ABD’nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından, ABD-İsrail bağlantılı olduğu belirtilen Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı ifade edildi. Bu saldırının, ABD’nin Keşm Adası’nın güneyinde Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir iletişim kulesine düzenlediği hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında, ABD’nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava üsleri ve Bahreyn’deki Beşinci Filo Karargâhı’na füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği bilgisi de yer aldı. Daha önce yapılan uyarılar hatırlatılarak, “Saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarmıştık ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz” denildi.

Bölge gözlemcileri, ABD’nin İran’a ait bir petrol tankerini uluslararası sularda hedef almasının, daha önceki “yüksüz tanker” müdahalelerinden farklı olarak doğrudan enerji altyapısını vurma anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Bu eylem, uluslararası deniz hukukunda bir savaş nedeni olarak değerlendiriliyor. ABD’nin bu adımla Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini bilinçli olarak bozduğu eleştirisi yapılıyor.

Bahreyn’deki Beşinci Filo Karargâhı’nın hedef alınması ise sembolik bir anlam taşıyor. Analistler, ABD Donanması’nın bölgedeki ana üssü olan bu tesisin vurulmasının, ABD’nin bölgesel askeri varlığının artık “dokunulmaz” olmadığını gösterdiğini belirtiyor. Aynı şekilde, Kuveyt ordusunun daha önce topraklarının füze ve İHA saldırılarına uğradığını açıklaması, ABD’nin Kuveyt’teki üslerini kullanmasının sonuçlarına işaret ediyor. Uzmanlar, küçük körfez ülkelerinin topraklarını ABD’ye açarak aslında kendi güvenliklerini riske attıklarını, zira bu üslerin artık meşru askeri hedef haline geldiğini vurguluyor.

İsrail bağlantısının açıklamada öne çıkarılması da ayrı bir gelişme olarak kaydediliyor. “ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisi” ifadesi, İran’ın bu çatışmayı yalnızca ABD ile sınırlı görmediğini, İsrail’in de bölgedeki hesaplarının parçası olduğunu gösteriyor. Daha önce İsrail’e ait olduğu iddia edilen çok sayıda geminin Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nde hedef alındığı hatırlatılıyor. Bu durum, çatışmanın “dolaylı vekalet” boyutundan doğrudan angajmana evrildiği şeklinde yorumlanıyor.

CENTCOM’un daha önce İran’ın Hark Adası’na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını duyurduğu anımsatılıyor. ABD’nin bu eylemleri ile İran’ın misillemeleri arasındaki döngünün her geçen saat hızlandığı gözlemleniyor. Uluslararası kriz yönetimi uzmanları, taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattının bulunmadığı bu ortamda, küçük bir yanlış anlamanın bile bölgesel bir savaşa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin konuyu acil gündeme alması beklenirken, ABD’nin veto gücünün olası bir kınama kararını engelleyeceği tahmin ediliyor. Rusya ve Çin’in ise “topyekûn savaşı önleme” çağrılarını yinelediği aktarılıyor.