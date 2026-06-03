Hürmüz’de Gerilim Tırmanıyor: İran Tankerine Saldırı İddiası, Misilleme Açıklaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı çevresinde yaşandığı belirtilen yeni bir askeri gerilime ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD ordusunun gece saatlerinde İran’a ait bir petrol tankerini havadan fırlatılan bir mühimmatla hedef aldığı iddia edildi.

DMO’ya göre saldırı sonucu tankerin motor dairesinde hasar meydana geldi. İranlı yetkililer olayın deniz güvenliğini tehlikeye atan “saldırgan bir eylem” olduğunu savundu.

Aynı açıklamada, İran deniz kuvvetlerinin saldırıya karşılık verdiği ve ABD ile İsrail bağlantılı olduğu belirtilen “Panaya” isimli bir geminin füzelerle hedef alındığı ifade edildi. Geminin aldığı hasara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bölgedeki gelişmeler, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. ABD ve İsrail makamlarından İran’ın iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek askeri gerilimlerin yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.