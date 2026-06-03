İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'e açıklama: 'ABD saldırılarından doğrudan sorumlusunuz'

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir petrol tankerini ve Keşm Adası'ndaki bir telekomünikasyon kulesini hedef aldığını saldırıları kınadı. Tahran yönetimi, söz konusu saldırıların ateşkes anlayışını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında toprakları ve tesislerinin kullanıldığını Kuveyt ve Bahreyn'in "doğrudan ve açık sorumluluk" taşıdığı belirtildi.

İran, meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirterek gelecekte düzenlenecek herhangi bir saldırının kaynağını hedef almak da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğini duyurdu. Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hava sahasını veya topraklarını kullandıran ülkelere karşı da savunma hakkının kullanılabileceği vurgulandı.