Arakçi: Düşmanca eyleme derhal karşılık verilecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio’nun, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin sorularına verdiği cevaplara ilişkin paylaşımda bulundu.

Rubio’nun "Müttefiklerimiz, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bizimle oldukça işbirliği içinde hareket etti." ifadesinin yer aldığı videoyu alıntılayan Arakçi, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD’nin sivil deniz taşımacılığına saldırı düzenlemek ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef alıyor."

Arakçi, her türlü "düşmanca eyleme derhal ve kararlı şekilde karşılık" verileceğini belirterek "Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaşla başarmak mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.