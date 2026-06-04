Hürmüz Krizi Japon Sanayisini Vurdu: Plastik Üretiminde Sert Daralma

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da tırmanan İran merkezli savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri, küresel enerji ve hammadde akışını sekteye uğratırken, bu gelişmelerden en fazla etkilenen ülkelerden biri Japonya oldu. Ham petrol ve nafta ithalatının büyük bölümünü Körfez hattından sağlayan Japon petrokimya sanayisi, tedarik zincirindeki kırılmalar nedeniyle üretimi kısmak zorunda kaldı.

Sanayi kaynaklarına göre, plastik üretiminde kullanılan temel girdilerin sevkiyatında gecikmeler yaşanırken, navlun ve sigorta maliyetlerindeki artış da üretim planlarını olumsuz etkiledi. Özellikle otomotiv, elektronik ve ambalaj sektörlerine ara mamul sağlayan büyük tesislerde kapasite kullanım oranları ciddi şekilde geriledi.

Tokyo merkezli sektör temsilcileri, Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker trafiğinde yaşanan aksamaların hammadde arzını belirsiz hale getirdiğini belirtiyor. Alternatif tedarik kanalları oluşturulmaya çalışılsa da, mevcut lojistik altyapı kısa vadede Körfez hattının yerini doldurabilecek düzeyde görülmüyor.

Ekonomi uzmanları, plastik üretimindeki düşüşün zincirleme bir etki yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Otomotiv ve teknoloji devlerinin üretim planlarında revizyona gitmesi, ihracat performansını da baskılayabilir. Japon yeni üzerindeki maliyet baskısı ve enerji faturalarındaki artış ise enflasyon görünümünü karmaşıklaştırıyor.

Japon hükümeti, enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla stratejik rezervleri devreye alma ve Güneydoğu Asya ile Avustralya’dan alternatif hammadde temini konusunda görüşmeleri hızlandırma kararı aldı. Ancak sektör temsilcileri, Hürmüz’deki güvenlik riskleri azalmazsa toparlanmanın zaman alabileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda petrol ve petrokimya ürün fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, Japonya’daki üretim düşüşünün Asya genelinde tedarik zincirlerini etkilemesi bekleniyor. Analistler, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin yalnızca enerji değil, sanayi üretimi açısından da kritik bir unsur olduğunu vurguluyor.