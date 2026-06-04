Bahreyn’de İran Bağlantısı Operasyonu: Aralarında Din Alimlerinin de Olduğu 20 Kişi Gözaltında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn’de güvenlik güçleri, İran ile bağlantılı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aralarında beş Şii din aliminin de bulunduğu toplam 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin “yabancı bir devletle koordinasyon içinde hareket etmek, bilgi paylaşmak ve ülkede istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunmak” suçlamalarıyla soruşturulduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında bazı ev ve dini merkezlerde arama yapıldığı, dijital materyallere ve çeşitli belgelere el konulduğu belirtildi.

Bahreyn yönetimi uzun süredir İran’ı ülkedeki muhalif grupları desteklemekle suçlarken, Tahran ise bu iddiaları reddediyor. Manama yönetimi, İran’ın bölgedeki etkisini artırmak amacıyla Körfez ülkelerinde siyasi ve mezhepsel gerilimleri körüklediğini savunuyor.

Yerel insan hakları örgütleri ise gözaltıların şeffaf biçimde yürütülmesi ve şüphelilerin adil yargılanma hakkının korunması gerektiğini vurguladı. Bazı aktivistler, özellikle din adamlarının gözaltına alınmasının toplumda hassasiyet yaratabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, Bahreyn’deki bu gelişmenin Körfez’de İran ile Arap ülkeleri arasında zaten kırılgan olan ilişkileri daha da germe potansiyeli taşıdığı görüşünde. Özellikle güvenlik operasyonlarının dini figürleri hedef alması, ülkedeki mezhepsel dengeler açısından dikkatle izleniyor.

Gözaltına alınan kişilerin sorgusunun sürdüğü ve soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılara yol açabileceği belirtiliyor. Bahreyn yönetiminin olayla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.