Hizbullah Lideri Naim Kasım: Washington mutabakatı teslimiyet planıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İmam Humeyni’nin vefatının 37. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı bildiride, İran liderinin “insanlık için ilahi yolun tezahürlerinden biri” olduğunu ifade ettiği aktarılıyor.

Kasım’ın, İran devriminin zulüm ve işgale karşı mücadele ilkelerine dayandığı ve “ne doğu ne batı” şiarını ortaya koyduğu belirtiliyor. Bildiride, Batı ve Doğu’nun İmam Humeyni liderliğindeki İran’ın siyasi deneyimini huzur içinde yürütmesine izin vermediği, bu nedenle kibirli güçlerin İran’a karşı sekiz yıllık bir savaş başlattığı hatırlatılıyor. Tüm zorluklara rağmen İran’ın, liderliğinin, halkının, ordusunun ve seçkinlerinin direnişi sayesinde savaştan, ekonomik ablukadan ve uluslararası baskılardan galip çıktığı vurgulanıyor.

Kasım’a göre, Lübnan’daki direniş, toprakları işgalcilerden kurtarma mücadelesinde İmam Humeyni’nin yöntem ve düşüncesinden ilham almıştır. İran’ın, Filistin halkının topraklarını ve Kudüs’ü kurtarmasına destek olma ve İsrail işgaline karşı direniş hareketlerine sahip çıkma konusunda seçkin ve değerli tutumlar sergilediği ifade ediliyor.

“Washington mutabakatı: Teslimiyet ve aşağılanma”

Şeyh Naim Kasım’ın bildirisinin en dikkat çekici bölümünü, “Washington mutabakatı” olarak adlandırdığı belgeye yönelik eleştiriler oluşturuyor. Kasım’a göre bu metin, doğrudan müzakerelerin “anlamsız, küçük düşürücü ve Lübnan için utanç verici” bir sonucudur ve Lübnan’ı “Büyük İsrail” projesine teslim etmenin temellerini çizmektedir.

Bildiride şu değerlendirmelere yer verildiği aktarılıyor:

Herhangi bir anlaşmanın temel hedefinin direnişi silahsızlandırmak olması, Lübnan’ın gücünü yok etmek ve direnişçi halkını ortadan kaldırmaya yönelik varoluşsal bir tehdittir.

“Hayali ateşkes” olarak nitelendirilen ve Hizbullah’ın saldırıları durdurmasını, direniş güçlerinin ise saldırılar devam ederken ve askeri baskı sürerken güneyi terk etmesini öngören yorum, teslimiyet, yenilgi ve düşmanın hedeflerinin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir.

Washington mutabakatı, Lübnan’ı yıkmayı, istikrarsızlaştırmayı ve Lübnanlılar arasında fitne çıkarmayı hedeflemektedir. Amaç, İsrail’in savaşta elde edemediğini politika yoluyla elde etmesidir.

Bu mutabakat, Lübnan halkının bir kısmını yok etmek, diğer bir kısmını da köleleştirmek için bir yol haritasıdır. Hayali ateşkes bahanesiyle yürütülen güvenlik süreci, “şeytanın cennete girme rüyası” gibidir.

Direnişin şartları: Tam ateşkes ve geri çekilme

Şeyh Naim Kasım, Hizbullah’ın yalnızca belirli koşulları kabul edebileceğini açıkça ortaya koyduğu aktarılıyor. Direnişin, tamamen saldırıların durdurulması, kapsamlı bir ateşkes sağlanması ve İsrail’in geri çekilmesi dışında hiçbir seçeneğe itibar etmediği belirtiliyor. Buna göre:

Ateşkes kapsamlı olmalı, Lübnan’ın güneyi ile diğer bölgeleri arasında hiçbir ayrım yapılmamalıdır.

Düşmana Lübnan’da öldürme özgürlüğü tanınmamalıdır.

İşgal devam ettiği sürece direniş de devam edecektir.

Lübnan köyleri güvensiz, bombalanmış ve yıkılmış olduğu ve insanlar öldürüldüğü sürece, Siyonist yerleşim birimleri de güvenli olmayacak ve düşman direnişin gücü ve şiddetiyle karşılaşacaktır.

Lübnan egemenliği ve iç birlik çağrısı

Kasım’ın bildirisinde ayrıca, temel hedefin İsrail saldırganlığının tamamen durdurulmasından geçen Lübnan egemenliği olduğu vurgulanıyor. Direnişin varlığı ile saldırganlığın durdurulması ve İsrail’in çekilmesi arasında herhangi bir bağlantı kurulmasının reddedildiği ifade ediliyor. Lübnan’ın iç işlerine, siyasi, ekonomik ve sosyal düzenine dış müdahale yapılmasına karşı çıkıldığı kaydediliyor.

Şeyh Naim Kasım’ın, ulusal birliğin saldırganlık karşısında bir güç noktası olduğunu belirterek, hükümet sorumlularına “doğrudan müzakere adı altındaki bu gösteri ve aşağılanmaya” son verme çağrısı yaptığı aktarılıyor. Halkın desteğiyle egemen bir hükümet kurulması durumunda düşmanların bu yönetime boyun eğmek zorunda kalacağı ifade ediliyor.

İran’a teşekkür

Bildirinin son bölümünde Kasım’ın, İran’a yönelik kapsamlı saldırılara rağmen, Lübnan’ın topraklarını ve haklarını İsrail-Amerikan saldırganlığına karşı geri almasına yardım ettiği ve ayrıca İran’a yönelik saldırganlığın durdurulmasının bir parçası olarak Lübnan’da saldırganlığın durdurulması ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması için çaba gösterdiği için teşekkür ettiği kaydediliyor.