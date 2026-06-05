Trump'tan skandal tehdit: İran'dan sonra Küba ile ilgineceğim

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Küba'ya yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı. Küba'daki yönetimin neredeyse "tamamen çöktüğünü" savunan Trump, Küba halkına "iyilik" yapmak istediklerini dile getirdi. Adaya yönelik bu söylemin, ABD'nin tarihsel müdahaleci reflekslerini yansıttığı değerlendiriliyor.

Trump, açıklamalarında İran'ı da hedef alarak, "İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz." ifadelerini aktardı. Bu sözlerin, iki egemen ülkeye yönelik açık bir ültimatom niteliği taşıdığı ve "emperyalist sıra dayatması" olarak yorumlandığı belirtiliyor. Eleştirmenler, Trump'ın "mola" benzetmesinin dahi askeri veya ekonomik müdahaleyi sıradan bir eylem gibi sunma çabası olduğunu ifade ediyor.

Trump ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e karşı getirilen yeni yaptırımların işe yarayacağını savundu. ABD'nin onlarca yıldır Küba'ya uyguladığı ambargonun uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda her yıl ezici çoğunlukla kınandığı hatırlatılıyor. Buna karşın ABD yönetiminin yaptırımları artırarak sürdürmesi, "rejim değiştirme" politikasının bir aracı olarak değerlendiriliyor.

Küba yönetiminin "çöktüğü" yönündeki iddiaların ise gerçeklikle örtüşmediği gözlemleniyor. Küba'nın sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda bölgesinde örnek gösterilen başarıları olduğu ve ABD ambargosuna rağmen uluslararası dayanışmayı sürdürdüğü biliniyor. Trump'ın bu söylemlerinin, iç siyasetteki hesaplara veya Miami'deki Küba kökenli seçmenlere yönelik olduğu şeklinde yorumlar da dile getiriliyor.

Batılı bazı çevrelerin, ABD'nin Küba politikasını "demokrasi ve insan hakları" ekseninde meşrulaştırmaya çalıştığı aktarılıyor. Ancak bu söylemin, ABD'nin Latin Amerika'daki tarihsel müdahaleleri (Guatemala 1954, Şili 1973, Nikaragua 1980'ler) ve halen devam eden ambargonun yarattığı insani kriz karşısında tutarsız kaldığı vurgulanıyor. Aynı çevrelerin İran'a yönelik "rejim değiştirme" politikalarını da benzer gerekçelerle savunduğu, ancak bu ülkelerdeki halkların kendi kaderini tayin hakkını görmezden geldiği ifade ediliyor.