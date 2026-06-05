Economist anketi: ABD'li katılımcıların yüzde 68'i İran ile savaşın bitirilmesini istiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Economist dergisi ve YouGov araştırma şirketi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Anketin, ABD halkının İran ile devam eden çatışmalara ilişkin tutumunu ölçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Araştırma bulgularına göre, Amerikalı katılımcıların yüzde 68'inin, ABD'nin bir an önce İran ile anlaşmaya varması ve savaşı sonlandırması gerektiğini düşündüğü kaydediliyor. Bu yaklaşıma karşı çıkanların oranının yalnızca yüzde 11 olduğu, katılımcıların yüzde 21'inin ise konu hakkında herhangi bir görüş bildirmediği aktarılıyor.

Analistler, bu oranların, İran ile savaşın devamının Amerikan kamuoyunda geniş bir destek bulmadığına işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle Cumhuriyetçi seçmenlerin önemli bir bölümünün de çatışmaların sürmesine mesafeli durduğu ve hükümetin diplomatik çözüm arayışına yönelmesini desteklediği gözlemleniyor.

Uzmanlar tarafından, bu eğilimin ABD yönetiminin İran politikasında bir dönüşüm yaşanabileceğine dair sinyaller taşıdığı şeklinde yorumlandığı ifade ediliyor. Bununla birlikte, seçmen talepleri ile Beyaz Saray'ın fiili politikaları arasında önemli bir fark bulunduğu da hatırlatılıyor.

Sonuçların, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri angajmanlarına yönelik artan yorgunluğu yansıttığı ve kamuoyunun uzun soluklu çatışma yerine diplomasiyi tercih ettiği değerlendiriliyor. Anketin, müzakerelerin yeniden başlaması için siyasi bir zemin oluşturup oluşturmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak bir soru işareti olarak duruyor.