Amerikan-İsrail saldırganlığının faturası: Bin 288 okul hasar aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Okulların İnşası, Geliştirilmesi ve Donatılması Teşkilatı Başkanı Hamid Rıza Hanmuhammedi, Humeyn kentinde düzenlenen bir törende yaptığı açıklamada, Ramazan Savaşı sırasında Amerikan-İsrail saldırılarının ülke genelindeki eğitim altyapısına ciddi zararlar verdiğini duyurdu.

Hanmuhammedi'nin verdiği bilgiye göre, söz konusu saldırılarda bin 288 okulun hasar gördüğü tespit edildi. Bu okullardan 16'sının doğrudan isabet aldığı ve tamamen yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerektiği aktarılıyor. Hasar gören okullar arasında Humeyn kentindeki İmam Rıza Şehit Okulu'nun da bulunduğu kaydedildi.

Teşkilat Başkanı'nın, düşmanın bilimsel ve eğitim merkezlerini hedef alarak ülkenin eğitim döngüsünü kesintiye uğratmayı amaçladığını ifade ettiği belirtiliyor. Ancak halkın ve hayırseverlerin geniş katılımı sayesinde eğitimin bir gün bile durmadığı vurgulanıyor. Hanmuhammedi'nin, "Huzistanlı bir hayırseverden Minab'daki iki okulun soğutma sistemini temin edene, bir maden işçisinin bir aylık maaşını bağışlamasına kadar herkes görevin başındaydı" ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

Dini kurumlardan ve uluslararası destek

Hanmuhammedi'nin açıklamalarına göre, saldırıların ardından başlatılan yeniden inşa seferberliğine çeşitli dini kurumlar ve uluslararası destekçiler de katıldı. İmam Rıza Dergahı'nın (Astan-ı Kuds-i Razavi) ülkenin 8 farklı noktasında 8 okulun inşasını üstlendiği kaydediliyor. Ayrıca, İmam Hüseyin Dergahı'nın bir okul, Türkiye halkının bir okul, Ayetullah Hakim ofisinin bir okul ve Ayetullah Nurmefidi'nin de bir okulun yapımını taahhüt ettiği belirtiliyor.

İran halkının ise ulusal bir kampanya başlatarak "İran" adı altında bir okulun inşasını başlattığı ifade ediliyor. Okul Yaptırma Hayırseverleri Derneği Başkanı'nın, ülke genelinde 168 eğitim alanının Minab şehitlerinin anısına isimlendirileceğini veya inşa edileceğini duyurduğu aktarılıyor. Bu girişimlerin, ülkenin birliğini ve kalkınmasını korumaya yönelik ulusal bir kararlılığın simgesi olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Minab okulunun fedakarlık mirası

Teşkilat Başkanı'nın, Minab kentindeki okulun fedakarlıklarına özel olarak değindiği gözlemleniyor. Bin metrekareden daha küçük bir alanda, şehit öğrenciler, gaziler, kayıplar ve 26 şehit öğretmen bulunduğu ifade ediliyor. Hanmuhammedi'nin, "Bu bizim en büyük gurur kaynağımızdır ve bu fedakarlıkların anlatısı canlı tutulmalıdır" dediği aktarılıyor.

Eğitimde adalet hamlesi devam ediyor

Hanmuhammedi'nin ayrıca, geçen yıldan bu yana eğitim alanlarında adaletin geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 7 bin 800 projeyi kapsayan bir hamle başlatıldığını hatırlattığı belirtiliyor. Bu projelerden 2 bin 400'ünün geçen yıl ekim ayında teslim edildiği kaydediliyor. Teşkilat Başkanı'nın, ülkede olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde projelerin büyük kısmının bu yıl ekim ayına kadar teslim edilmesinin planlandığını ifade ettiği aktarılıyor. Eğitimde adalet hamlesinin genel ilerleme oranının yaklaşık yüzde 66 olduğu ve kaynakların bir kısmının doğrudan isabet alan 16 okulun yeniden inşasına ayrıldığı vurgulanıyor.