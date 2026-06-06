ABD Başkanı Trump'tan yeni iddia: İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik durumu düzeltmek için yola çıktıklarını ancak İran’ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeye yönelik askeri eyleme başladıklarını savundu. Trump’ın, bu durumun yakında sona ereceği mesajını verdiği belirtiliyor.

Trump’ın konuşmasında, “İran’dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek. Belki en sert yöntemler en kolay yol olabilir ama biz oradan çıkacağız” dediği aktarıldı. Bu ifadeler, eleştirmenlerce doğrudan bir ültimatom ve emperyalist dayatma örneği olarak değerlendiriliyor. Zira Trump’ın “en sert yöntem” vurgusu, diplomatik çözümden çok askeri seçeneklerin masada olduğunu gösteriyor.

Trump’ın, İran’ın nükleer silaha erişmesini engellemek zorunda olduklarını ve bunun için harekete geçtiklerini savunduğu kaydedildi. ABD liderinin, “(İran) Nükleer bir tehdidi ortadan kaldırmak zorundaydık. Bunun olmasına izin veremezdik. Kimse bunun olmasını istemiyordu. Bu işi büyük ölçüde hallettik. Göreceksiniz, öyle ya da böyle bu iş bir şekilde sonuçlandı” değerlendirmesini yaptığı ifade ediliyor.

Bilimsel verilerle çelişen söylem

Oysa uluslararası atom enerjisi raporlarına göre, İran’ın nükleer programının barışçıl olduğu ve silah üretimine yönelik herhangi bir kanıt bulunamadığı daha önce IAEA tarafından defalarca kaydedilmişti. Trump yönetiminin “nükleer tehdit” söyleminin, bilimsel bulgularla örtüşmediği ve daha çok siyasi bir meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Tarihsel olarak da benzer bir gerekçelendirme modelinin Irak işgalinde görüldüğü hatırlatılıyor. 2003 yılında “kitle imha silahları” iddiasıyla başlatılan savaşın ardından, söz konusu silahlara dair hiçbir bulguya rastlanamadığı anımsatılıyor. Libya örneğinde ise, Muammer Kaddafi’nin nükleer programını sökme karşılığında Batı ile uzlaşmasının, ülkenin istikrarını kurtarmaya yetmediği ve sonuçta dış müdahaleyle karşı karşıya kaldığı aktarılıyor.

Çifte standart ve denetimsiz cephanelikler

Trump’ın İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme vurgusuna karşın, ABD’nin kendi nükleer stokuna ilişkin herhangi bir azaltım taahhüdünde bulunmadığı gözlemleniyor. SIPRI ve FAS verilerine göre, ABD’nin elinde yaklaşık 5.200 nükleer başlık bulunduğu belirtiliyor. İsrail’in ise hiçbir uluslararası denetime tabi olmayan, tahminen 90 ila 400 arasında nükleer savaş başlığına sahip olduğu ifade ediliyor.

Batılı diplomatların zaman zaman dile getirdiği “nükleer yayılmayı önleme” söyleminin bu tabloda nerede durduğu sorgulanıyor. Diplomatik kaynakların, İran’ın denetime açık barışçıl programını hedef alırken, İsrail’in denetimsiz cephaneliğine aynı hassasiyeti göstermediği eleştirisi getiriliyor. Buna karşın, Trump yönetiminin bu tutarsızlığı görmezden gelerek İran’a yönelik “sert yöntem” seçeneğini masada tutması, uluslararası hukukun eşit uygulanması ilkesiyle bağdaştırılamıyor.

Enerji fiyatları ve “biraz sabır” çağrısı

Trump’ın konuşmasında ayrıca, İran’la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD’deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savunduğu ve Amerikalılardan biraz sabırlı olmalarını istediği aktarıldı. Enerji piyasası analistleri, askeri gerilimin devam ettiği bir ortamda enerji fiyatlarının düşmesinin beklenmediğini, aksine Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmaların küresel arzı tehdit ettiği için fiyatların yükselme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Trump’ın bu vaadinin, kamuoyunu rahatlatmaya yönelik bir söylem olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.