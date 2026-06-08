Kızıldeniz’de Gerilim Tırmanıyor: Yemen’den İsrail’e “Tam Deniz Ablukası” İlanı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz’de İsrail’e karşı kapsamlı bir deniz ablukası başlattıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, İsrail’e ait olduğu veya İsrail ile bağlantılı olduğu değerlendirilen tüm deniz unsurlarının bundan böyle askeri hedef kabul edileceği bildirildi.

Yemen tarafından yapılan duyuruda, kararın bölgedeki son gelişmelere yanıt olarak alındığı belirtilirken, özellikle İsrail limanlarına yönelen ya da İsrail şirketleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen ticari gemilerin hedef kapsamına gireceği ifade edildi. Açıklamada, deniz ablukasının “fiilen ve süresiz” uygulanacağı vurgulandı.

Kızıldeniz, küresel ticaret açısından stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Süveyş Kanalı’na uzanan hat üzerinde yaşanabilecek güvenlik risklerinin enerji ve ticaret akışını doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle söz konusu açıklamanın ardından uluslararası denizcilik çevrelerinde alarm düzeyinin yükseldiği bildirildi.

Bölgedeki bazı deniz taşımacılığı şirketlerinin rotalarını yeniden değerlendirmeye başladığı, sigorta primlerinde artış yaşandığı ve güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı ifade ediliyor. Uluslararası gözlemciler, olası bir askeri müdahalenin ya da gemilere yönelik saldırıların bölgesel gerilimi daha da tırmandırabileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin Kızıldeniz hattında yeni bir güvenlik denklemine yol açabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, deniz ticaret yollarının çatışma alanına dönüşmesinin hem bölgesel hem de küresel ölçekte ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.