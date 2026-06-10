İsrail Basınında Kaygı Büyüyor: İran ve Hizbullah Direnci Tel Aviv’in Hesaplarını Zorluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında son günlerde öne çıkan analizler, İran ve Hizbullah’ın sergilediği direncin Tel Aviv yönetiminin bölgesel hesaplarını önemli ölçüde zorladığına işaret ediyor. Güvenlik ve askeri çevrelere dayandırılan yorumlarda, İsrail’in kısa sürede sonuç almayı hedefleyen stratejisinin sahadaki gelişmeler karşısında beklenen etkiyi üretmediği belirtiliyor.

Yayımlanan değerlendirmelerde, özellikle Hizbullah’ın kuzey cephesinde sürdürdüğü baskı ile İran’ın doğrudan ve dolaylı caydırıcılık kapasitesinin birleşmesinin, İsrail’i aynı anda birden fazla güvenlik başlığıyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi. Bu durumun yalnızca askeri planlamayı değil, iç kamuoyundaki beklentileri ve siyasi karar alma süreçlerini de etkilediği kaydedildi.

İsrail basınındaki analizlerde, başlangıçta sınırlı tutulmak istenen çatışma alanlarının giderek daha geniş bir stratejik dosyaya dönüştüğü yorumları dikkat çekti. Özellikle Lübnan cephesiyle İran bağlantılı tehditlerin birbirinden bağımsız yönetilemeyeceği yönündeki görüşlerin güç kazandığı, bunun da Tel Aviv’in hareket alanını daralttığı aktarıldı.

Uzman yorumlarında, İran ve Hizbullah’ın yalnızca askeri kapasiteyle değil, aynı zamanda savaşın süresini uzatma ve İsrail’in maliyetlerini artırma stratejisiyle öne çıktığı vurgulandı. Bu çerçevede, devam eden gerilimin İsrail ekonomisi, iç güvenlik dengesi ve diplomatik pozisyonu üzerinde daha ağır sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

İsrail medyasındaki genel hava, mevcut tablonun yalnızca anlık bir askeri sorun değil, giderek derinleşen bir stratejik açmaz anlamına geldiği yönünde. Analizlerde, Tel Aviv’in önündeki en büyük sorunun, artan riskleri yönetirken yeni ve daha geniş çaplı bir çatışma sarmalına sürüklenmemek olduğu ifade ediliyor.