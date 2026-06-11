İran'dan Trump ve Netanyahu'ya net mesaj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, Şehitleri Anma Programı kapsamında yaptığı açıklamada, ABD ve Siyonist İsrail’e yönelik sert mesajlar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemdeki açıklamalarına değinen Şikarçi, İran’ın geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü tehdide karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. İran’ın tehditler karşısında geri adım atmayacağını belirten Şikarçi, ülkesinin caydırıcılık kapasitesine ve askeri gücüne dikkat çekti.

İran’ın maruz kaldığı baskı ve tehditlere rağmen kararlılığını koruduğunu ifade eden Şikarçi, kendilerine yönelik her adımı karşılıksız bırakmayacağını kaydetti. İranlı komutan, olası herhangi bir tehdit veya saldırıya verilecek cevabın daha sert ve daha etkili olacağını dile getirdi.

Açıklamasında ABD ve işgalci İsrail’i de hedef alan Şikarçi, İran’ın küresel güç baskılarına boyun eğmeyeceğini belirterek, ülkesinin bağımsızlık ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini söyledi.

İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin moralinin yüksek olduğunu ifade eden Şikarçi, ülkesinin karşı karşıya bulunduğu meydan okumaları aşabilecek güç ve iradeye sahip olduğunu belirtti. İran’ın düşmanlarını yenilgiye uğratma hedefinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Şikarçi, ülkesinin bölgedeki çıkarlarını ve güvenliğini savunmaya devam edeceğini kaydetti.