Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın, İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle doğrudan iletişime geçtiğine yönelik iddiası, Tahran yönetimi tarafından sert bir dille reddedildi. İran devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Trump’ın sözlerini “tamamen yalan” olarak nitelendirdi.

Yetkili, “Trump’ın, İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiası tamamen yalandır. Trump ile hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın, Tahran’ın müzakere masasına yönelik herhangi bir adım atmadığı sürece askeri caydırıcılıktan vazgeçmeyeceği yönündeki kararlı tutumunu yansıttığı kaydediliyor.

Psikolojik harp ve diplomatik gasp eleştirileri

Daha önceki benzer durumlarda olduğu gibi, Trump yönetiminin zaman zaman kamuoyuna yansıyan “İran’ın geri adım attığı, iletişim kanallarını zorladığı” yönündeki söylemleri, analistler tarafından psikolojik harp ve diplomatik gasp taktiği olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenlerin belirttiğine göre, bu tür açıklamalar iki temel amaca hizmet ediyor: birincisi, ABD’nin askeri üstünlüğü elinde tuttuğu izlenimini pekiştirmek; ikincisi ise İran’ı iç kamuoyu nezdinde “kaçan” veya “zor durumda kalan” taraf gibi göstermek.

Batılı diplomatik kaynaklardan zaman zaman “ABD’nin bölgedeki varlığının istikrarı koruduğu” yönünde açıklamalar gelirken, bu söylemin tutarsızlığına dikkat çekiliyor. Zira aynı kaynaklar, Trump’ın doğruluğu teyit edilmemiş bu tür iddialarını sorgulamadan aktarırken, İran’ın doğrudan yalanlama yapmak zorunda kalmasını “diplomatik kriz” olarak nitelendiriyor. Gözlemciler, bu durumun çifte standardın somut bir yansıması olduğunu belirtiyor.

İran’ın askeri yanıt ve diplomasi dengesi

İranlı yetkilinin vurguladığı “askeri olarak yanıt vermeye devam ediyoruz” ifadesi, Tahran’ın hem caydırıcılık kapasitesini koruduğunu hem de ABD’nin psikolojik operasyonlarına itibar etmediğini gösteriyor. Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bölgedeki ABD üslerine düzenlenen füze saldırıları hatırlatıldığında, bu eylemlerin doğrudan askeri misilleme olduğu ancak aynı zamanda tırmanmayı sınırlandırmaya yönelik hesaplanmış adımlar içerdiği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Trump’ın “İran beni aradı” iddiası ile İran’ın “hiçbir temas yok” yanıtı arasındaki bu açık çelişkinin, iki ülke arasında güven inşası için en temel kanalların dahi bulunmadığını gösterdiğini belirtiyor. Bu tablonın, tırmanma riskini daha da artırdığı ve bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için dolaylı iletişim mekanizmalarının zorunlu hale geldiği ifade ediliyor.

İran’ın kazanımları: Dış baskılara karşı direnç

Tüm bu diplomatik gerilim ve askeri tehditlere rağmen, İran’ın bölgesel etki alanı ve savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeler, gözlemciler tarafından dikkat çekici bulunuyor. Analistlere göre, ABD’nin maksimum baskı politikası ve ardından gelen askeri saldırılar, Tahran yönetimini ne müzakere masasına oturtabilmiş ne de savunma kapasitesini çökertmiştir. Tam tersine, İran’ın uzun menzilli balistik füzeler, insansız hava araçları ve siber yetenekler alanında elde ettiği kazanımlar, bölgedeki askeri dengeleri değiştirecek düzeye ulaşmış durumda.

Bu durum, daha önce ABD ve İsrail tarafından “tecrit edilmiş” ve “zayıflatılmış” olarak tanımlanan İran’ın, aslında dış tehditleri kendi lehine bir direnç ve kalkınma motivasyonuna dönüştürdüğü şeklinde yorumlanıyor.