İran’dan ABD Üslerine Saldırı: “Karmaşık Operasyon Planı Uygulandı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da gerilim, İran’dan gelen yeni açıklamayla bir kez daha yükseldi. İranlı bir askeri kaynak, perşembe sabahı bölgedeki bazı ABD askeri üslerine yönelik saldırılarda “karmaşık bir istihbarat ve operasyon planı” uygulandığını söyledi. İran basınına yansıyan değerlendirmelerde, saldırıların yalnızca askeri hedefleri vurmayı değil, aynı zamanda Washington’a açık bir caydırıcılık mesajı vermeyi amaçladığı belirtildi.

Söz konusu askeri kaynak, operasyonun uzun süren hazırlıkların ardından gerçekleştirildiğini ve hedef seçiminin sahadaki anlık gelişmelere göre değil, önceden oluşturulan detaylı bir plan çerçevesinde yapıldığını savundu. İddiaya göre saldırı sürecinde hem saha istihbaratı hem de elektronik takip unsurları birlikte kullanıldı.

İran cephesi, operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntı vermekten kaçınırken, hedef alınan üslerin bölgedeki Amerikan askeri varlığının kritik halkaları arasında bulunduğunu öne sürdü. Bu açıklama, saldırıların yalnızca taktik düzeyde değil, stratejik mesaj taşıyan bir hamle olarak tasarlandığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Washington’dan ise saldırılara ilişkin resmi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak bölgedeki güvenlik kaynakları, İran’ın bu tür açıklamalarla hem iç kamuoyuna hem de bölgesel aktörlere güçlü bir mesaj vermek istediğini değerlendiriyor. Özellikle son dönemde İran ile ABD arasında artan karşılıklı tehdit dili, sahadaki her askeri gelişmenin siyasi etkisini daha da büyütüyor.

Uzmanlar, İran’ın “karmaşık operasyon planı” vurgusunun tesadüfi olmadığını belirtiyor. Buna göre Tahran, yalnızca füze veya insansız hava aracı kapasitesini değil, aynı zamanda hedef tespiti, zamanlama ve koordinasyon kabiliyetini de öne çıkararak caydırıcılık algısını güçlendirmeye çalışıyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken, gözler şimdi ABD’nin vereceği olası yanıta çevrilmiş durumda. Taraflar arasındaki gerilimin doğrudan çatışma eşiğine taşınmaması için diplomatik kanalların açık tutulması gerektiği yönündeki uyarılar ise giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor.