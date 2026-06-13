İran: Pazar günü müzakerenin imzalanacağı iddiası asılsız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fars Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre, İranlı müzakere ekibinden bir kaynak, ABD ile Pazar günü Cenevre’de imza töreni düzenleneceği iddialarını “tamamen yalan” olarak nitelendirdi.

Kaynağın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ve bazı yabancı medya kuruluşlarının anlaşmanın tamamlandığına ilişkin haberlerinin “kesinlikle doğru olmadığı” vurgulanıyor.

Aynı kaynak tarafından, hem Pazar günü hem de Cenevre’nin imza yeri olarak gösterilmesinin tamamen reddedildiği aktarılıyor.

Trump’ın “Anlaşma Yakın” Söyleminin 40. Perdesi

Daha önce CNN tarafından üç diplomatik kaynağa dayandırılarak yapılan “Cenevre en güçlü seçenek” haberinin de İran tarafından yalanlandığı hatırlatılıyor.

Bu gelişme, Trump’ın daha önce CNN tarafından tespit edilen “39 kez anlaşma yakın” söylemine bir yenisinin daha eklendiğini gösteriyor.

Gözlemciler tarafından bu durum, ABD’nin diplomatik bir anlaşmadan çok, medya üzerinden psikolojik operasyon yürüttüğü yönünde değerlendiriliyor.

İran’ın Tutumu: Kırmızı Çizgiler ve Kurumsal Onay Süreci

İranlı kaynak tarafından yapılan bu yalanlamanın, daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan “metin henüz ilgili kurumlarda inceleniyor” açıklamasıyla da uyumlu olduğu belirtiliyor.

Tahran yönetiminin, herhangi bir anlaşmanın ancak kırmızı çizgilerinin tanınması ve tüm ilgili kurumlarda onaylanması sonrası mümkün olacağını defalarca vurguladığı hatırlatılıyor.

ABD’nin bu gerçeği görmezden gelerek sürekli “imza töreni” senaryoları üretmesi, emperyalist dayatmanın ne kadar gerçeklikten kopuk olduğunu gösteriyor.

Cenevre ve Viyana Arasında Gidip Gelen ABD Diplomasisi

Daha önce İranlı bir kaynağın Viyana’nın da seçenekler arasında olduğunu bildirdiği hatırlatılıyor.

Trump yönetiminin bir gün Cenevre, ertesi gün başka bir yer veya zaman dilimi telaffuz etmesi, planlı bir diplomasiden çok rastgele bir propaganda yürütüldüğü izlenimi yaratıyor.

Analistler tarafından bu durum, Washington’un masada elinin zayıf olduğunu ve kamuoyunu yanıltarak puan toplamaya çalıştığının bir işareti olarak yorumlanıyor.

“Anlaşma” Senaryolarının Perde Arkası: İsrail ve İç Siyaset Baskısı

Bazı gözlemciler tarafından Trump yönetiminin sürekli “anlaşma yakın” senaryoları üretmesinin ardında, İsrail lobisinin baskısı ve ABD iç siyasetindeki hesaplar olabileceği değerlendiriliyor.

Zira İsrail ordu radyosunun daha önce yaptığı yayında, taslak anlaşmanın İsrail için “mutlak stratejik başarısızlık” olduğu itiraf edilmişti.

Trump’ın bu tepkileri yumuşatmak için sürekli “anlaşma oluyor” havası yaratmaya çalıştığı, ancak İran’ın bu oyunlara gelmediği ifade ediliyor.