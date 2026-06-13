ABD Yaptırımları Sevkiyatı Durdurdu: Vanguard Energy Küba’ya Yakıt Göndermeyi İptal Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD merkezli enerji şirketi Vanguard Energy, ABD yönetiminin Küba devlet petrol şirketi Unión Cuba-Petróleo’yu (Cupet) yaptırım listesine eklemesinin ardından Küba’ya planlanan büyük ölçekli yakıt sevkiyatını durdurdu. Şirketin yaklaşık 250 bin varillik petrol ürününü kapsayan teslimatı iptal ettiği bildirildi.

Enerji sektörüne yakın kaynaklara göre sevkiyat, Küba’daki elektrik üretimi ve ulaşım altyapısında kullanılmak üzere planlanmıştı. Ancak Cupet’in yaptırım kapsamına alınmasıyla birlikte Amerikan şirketlerinin bu kurumla doğrudan ticaret yapmasının hukuki risk taşıması nedeniyle sevkiyatın askıya alındığı ifade edildi.

Washington yönetimi, Küba’ya yönelik yaptırım politikasını son dönemde yeniden sıkılaştırırken, enerji ve finans sektörlerini hedef alan yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) aldığı kararın ardından birçok enerji şirketi, Küba ile yürütülen ticari işlemleri gözden geçirmeye başladı.

Uzmanlar, sevkiyatın iptal edilmesinin Küba’nın enerji arzı üzerinde kısa vadede baskı yaratabileceğini belirtiyor. Ada ülkesi son yıllarda yakıt tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle elektrik kesintileri ve üretim aksaklıklarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Havana yönetimi ise ABD yaptırımlarının ülkenin enerji altyapısını ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkilediğini savunuyor. Kübalı yetkililer, yaptırımların özellikle yakıt tedariki ve enerji üretimi üzerinde ciddi kısıtlamalar yarattığını sık sık dile getiriyor.

Enerji piyasası analistleri, ABD yaptırımlarının ardından Küba’nın alternatif tedarikçiler arayışını hızlandırabileceğini ve özellikle Latin Amerika ile Asya’daki bazı enerji üreticileriyle yeni anlaşmalar gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Buna karşın uzmanlar, finansal kısıtlamalar ve lojistik zorluklar nedeniyle ada ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamasının giderek daha zor hale gelebileceği görüşünde.