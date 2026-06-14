ABD’li Savunma Girişimi Anduril’den İhracat Kontrollerinin Gevşetilmesi Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Anduril Industries, Amerikan askeri teknolojilerinin ihracatına yönelik mevcut düzenlemelerin günümüz güvenlik ortamına uygun şekilde yeniden ele alınması gerektiğini açıkladı. Şirket, özellikle müttefik ülkelerle savunma iş birliğini hızlandırmak için ihracat süreçlerinin daha esnek ve hızlı hale getirilmesini talep ediyor.

Anduril yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, mevcut ihracat kontrol sisteminin birçok gelişmiş teknolojinin dost ve müttefik ülkelere ulaştırılmasını zorlaştırdığı ifade edildi. Şirket, bu durumun hem ortak savunma projelerini yavaşlattığını hem de ABD merkezli savunma girişimlerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü sınırladığını savundu.

Son yıllarda otonom sistemler, yapay zekâ destekli savunma çözümleri ve insansız platformlar geliştiren Anduril, ABD savunma sektöründe hızla büyüyen şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, bu tür teknolojilerin özellikle güvenlik ortaklarıyla daha hızlı paylaşılmasının küresel güvenlik iş birliklerini güçlendireceğini belirtiyor.

ABD’de askeri teknolojilerin ihracatı, başta Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR) olmak üzere sıkı denetim mekanizmalarıyla kontrol ediliyor. Bu düzenlemeler ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulanırken, savunma sanayiindeki bazı şirketler son yıllarda sistemin bürokratik yapısının inovasyon ve ortak projeler açısından zorluk yarattığını dile getiriyor.