Pentagon’dan Dev Savunma Şirketlerine “Savaş Ekonomisi” Ültimatomu: 21 Gün Süre

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon, İran ile yaşanan savaşın lojistik yükünün savunma stokları üzerindeki baskısını hafifletmek için alışılmışın dışında bir hamle yaptı. Askeri yetkililer, ülkenin en büyük savunma yüklenicilerine gönderdikleri acil talimatla, tedarik zinciri darboğazlarını aşacak ve üretim kapasitesini maksimize edecek kapsamlı planların 21 gün içerisinde masaya konulmasını istedi.

Stoklar Kritik Seviyede

Savaşın başlamasından bu yana mühimmat, füze sistemleri ve hassas güdümlü silahların kullanım oranlarının, üretim hızının çok üzerinde seyrettiği bildiriliyor. Pentagon kaynaklarına göre, mevcut stoklardaki erime, askeri hazırlığı sürdürülebilir kılmak için “acil durum” prosedürlerinin devreye sokulmasını zorunlu kıldı. Bu durum, ABD savunma sanayiinin barış zamanı üretim hızından, savaş ekonomisi temposuna geçişini zorunlu kılıyor.

Bürokrasiye “Savaş” İlanı

Trump yönetiminin bu talimatı, savunma şirketlerinin geleneksel tedarik süreçlerindeki yavaşlığı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Pentagon, sadece mevcut envanterin yenilenmesini değil, aynı zamanda olası bir uzun süreli çatışma ihtimaline karşı üretim hatlarının genişletilmesini ve lojistik ağların güçlendirilmesini bekliyor. Şirketlerden istenen 21 günlük süre, bürokratik engellerin aşılarak doğrudan kapasite artırımına odaklanılacağı bir “stratejik revizyon” dönemi olarak tanımlanıyor.

Bu hamle, ABD’nin İran cephesindeki askeri varlığını ve savaş kapasitesini korumaya ne kadar kararlı olduğunu gösterirken, aynı zamanda savunma sektöründeki dev şirketleri, hükümetin “acil üretim” vizyonuyla uyumlu hale getirmeye zorluyor. Uzmanlar, bu talebin yerine getirilmemesi halinde Pentagon’un sözleşme şartlarını ve yüklenici tercihlerini gözden geçirebileceği uyarısında bulunuyor.